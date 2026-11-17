Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам приятельницы жертвы, Гасанов и раньше нарушал закон, однако уходить от ответственности ему помогало влияние статусных родственников.

Стало известно, что сталкер, который убил свою бывшую возлюбленную в Москве, ранее совершал преступления и угрожал девушке. Избежать наказания ему помогали связи влиятельной семьи. Об этом рассказала 5-tv.ru подруга убийтой Катрина Третьякова.

Преследователь Абдурахмангаджи Гасанов подстерег жертву у места работы и перерезал ей горло при ее подруге. Он сказал убитой Дарье Евсюковой, что всего лишь желает пообщаться, но в результате встречи кинулся на нее с ножом. Атаку запечатлели камеры видеонаблюдения. До этого он избил ее подругу, которая была рядом.

«Он ее запугивал, угрожал ее убить, если она не будет брать трубку, угрожал, если она будет ходить в полицию, не будет с ним. Ну, то есть моральное унижение было: «Ты такая-сякая, никакая, но ты должна быть со мной», — рассказала подруга Дарьи, Катрина Третьякова.

Затем пять суток Дарья провела в коме. Она умерла в больнице.

Впоследствии выяснилось, что мужчина три года следил за экс-возлюбленной и не раз ей угрожал, но до этого никто не обращал на это внимания. Сейчас угрозы от статусных родственников сталкера поступают подруге убитой.

Как отметила Катрина, Гасанов и раньше нарушал закон, однако уходить от ответственности ему помогало влияние состоятельных родственников.

«Я не знаю, правда это или нет, но мама в министерстве, батя — либо какой-то авторитет из 90-х, либо просто какой-то авторитет. Еще слышала, что позвонили кому-то из дальних родственников. И они как отреагировали: «А, батя отмажет», — отметила она.

Абдурахмангаджи был задержан, ему выдвинуто обвинение, а суд поместил его под арест.

Кроме того, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину должны передать доклад по данному уголовному делу.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Д. В. Беляеву доложить о ходе расследования и по доводам сюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — значится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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