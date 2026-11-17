Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; Telegram/Илья Середюк/ilyaseredyuk; 5-tv.ru

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Военный самолет потерпел аварию в районе села Ягуново, на борту находились 17 человек.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выехал в район села Ягуново, где потерпел крушение военный самолет Ан-12, и возглавил оперативный штаб. По данным источника 5-tv.ru, в результате авиакатастрофы погибли 17 человек.

Середюк записал видеообращение непосредственно с места происшествия.

«Нахожусь на месте происшествия, где предположительно произошло крушение самолета, транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягунова. Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю. Силы МЧС на месте, полиция на месте, Росгвардия на месте. На месте также присутствует медицина катастроф», — заявил губернатор в своем блоге в МАКС.

Ранее Середюк также написал, что региональные власти оказывают необходимое содействие оперативным службам.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Амурской области, где потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. По информации Минобороны России, погибли шесть членов экипажа, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно не имело боекомплекта.

Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что пилоты направили самолет в сторону от жилой застройки, чтобы не допустить возможных жертв среди населения. В итоге бомбардировщик совершил аварийную посадку неподалеку от села Красноярово.

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