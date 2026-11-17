В результате крушения самолета в Кемеровской области погибли 17 человек
Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia
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Воздушное судно рухнуло в населенном пункте Ягуново.
В результате крушения самолета в Кемеровской области погибли 17 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в населенном пункте Ягуново Кемеровской области. По уточненным данным, на борту находились 17 человек.
Первоначально источник сообщал о пяти людях на борту и гибели всего экипажа. Позднее появились данные о 17 погибших.
Об авиационном происшествии в районе села Ягуново в Кемеровской области сообщил также губернатор Кузбасса.
«На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие», — написал Илья Середюк.
Ранее в Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. По данным Министерства обороны России, шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы и был госпитализирован. В ведомстве уточнили, что самолет находился в воздухе без боекомплекта.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экипаж увел воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать возможных жертв среди местного населения. Бомбардировщик совершил аварийную посадку в районе села Красноярово.
Еще одно происшествие случилось в Тверской области. Там в районе деревни Каюрово потерпело крушение самодельное воздушное судно. Пилот погиб. Следователи и криминалисты устанавливают причины произошедшего.
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