Фото: www.globallookpress.com/ Pavel Kashaev

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Воздушное судно рухнуло в населенном пункте Ягуново.

Предварительно, рухнувшим в Кемеровской области самолетом оказался Ан-12.

Установлен тип воздушного судна, которое потерпело крушение в населённом пункте Ягуново. Им оказался военный самолет Ан-12.

Всего на борту было пять человек, сообщил источник 5-tv.ru. По его информации, при крушении погиб весь экипаж.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что в районе села Ягуново произошло авиационное происшествие, на месте работают оперативные службы. Подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нескольких авиапроисшествиях, в результате которых погибли члены экипажей и пилоты.

В частности, в Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. По данным Министерства обороны России, шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы и был госпитализирован. В ведомстве уточнили, что самолет находился в воздухе без боекомплекта.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экипаж увел воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать возможных жертв среди местного населения. Бомбардировщик совершил аварийную посадку в районе села Красноярово.

Еще одно происшествие случилось в Тверской области. Там 1 ноября около 13:00 в районе деревни Каюрово потерпело крушение самодельное воздушное судно. Пилот погиб. Следователи и криминалисты устанавливают причины произошедшего.

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