Кирилл Крок: у Марка Варшавера провели обыски в доме и на даче

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Против президента «Ленкома» возбуждено уголовное дело.

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что слышал об обысках у президента «Ленкома» Марка Варшавера. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Крока, следственные действия могут быть связаны с деятельностью Варшавера. При этом директор Вахтанговского театра подчеркнул, что сам не располагает подробной информацией.

«Ну да, это связано с деятельностью Варшавера, это я слышал. <…> Не знаю, не знаю. Я тоже слышал, что у него и дома прошли обыски, и на даче его обыски, где он живет. Домик 650 квадратов, так, на всякий случай. Вот. И там были обыски. Я больше ничего не знаю», — сказал Крок.

Ранее стало известно, что в московском театре «Ленком» прошли обыски. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с финансовыми вопросами.

В театре были изъяты документы. Против Марка Варшавера возбуждено уголовное дело. Статья пока не раскрывается.

Варшавер — советский и российский театральный деятель, много лет руководивший «Ленкомом Марка Захарова». С января 2025 года он занимает должность президента театра.

Ранее об обысках в театре и на даче Варшавера 5-tv.ru также рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. По его словам, следственные действия прошли в пятницу. Садальский также высказался о возможных финансовых обстоятельствах дела и заявил, что деньги якобы уходили на приобретение недвижимости за рубежом. Садальский отметил, что публично в защиту Варшавера выступил только народный артист РСФСР Александр Збруев.

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