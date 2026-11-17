Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Надпись появилась на фоне продолжающегося спора вокруг участия российских сборных в международных турнирах.

Сайт Международной федерации хоккея (IIHF) подвергся кибератаке. Об этом сообщил шведский телеканал SVT. После этого сайт федерации перестал работать.

На главной странице на несколько минут появилось сообщение «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить» и изображение российских хоккеистов. В настоящее время сайт временно недоступен.

«Временно недоступно. В настоящее время мы проводим техническое обслуживание. Пожалуйста, загляните позже», — говорит сообщение.

Публикация появилась на фоне продолжающегося спора вокруг участия российских сборных в международных турнирах. Спортивный арбитражный суд 30 октября объявил о полном допуске российских команд к международным соревнованиям. Позднее, 8 ноября, сборную России включили в список участников молодежного чемпионата мира.

Однако 15 ноября IIHF заявила, что российская команда не сможет выступить на турнире из-за позиции властей Канады. Ранее канадская сторона намеревалась отказать российским спортсменам в выдаче виз.

Отстранение российских хоккейных сборных от международных соревнований действует с 2022 года. В июле IIHF продлила ограничение на сезон-2026/27, сославшись на вопросы безопасности. 4 ноября федерация также заявила о значительных практических и спортивных сложностях, связанных с возможным возвращением российских команд, в том числе с визовыми требованиями и мерами безопасности.

При этом в CAS ранее отметили, что IIHF не представила достаточных доказательств для обоснования недопуска российских сборных.

На этом фоне министр спорта России Михаил Дегтярев выступил с критикой ограничений для российских и белорусских спортсменов. Он заявил, что страны, препятствующие их участию в международных соревнованиях, могут столкнуться с ответными мерами.

В частности, Дегтярев допустил, что Норвегия может лишиться ряда международных лыжных турниров. Финляндия, по его мнению, может потерять право на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года, соревнований по двоеборью и прыжкам с трамплина. В отношении Канады министр говорил о возможном переносе или отмене молодежного и женского чемпионатов мира.

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