Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Когда-то попробовать себя в драматургии известного медиаменеджера подтолкнул Константин Хабенский.

Семейный конфликт, старые обиды и опасная игра с высокими ставками — такова основа новой пьесы писателя и медиаменеджера Романа Емельянова «Мотылек». Главную роль в спектакле исполнит народный артист России Сергей Шакуров, а режиссером выступит Александр Стриженов. Изначально постановку планировали представить на сцене «Мастерской „12“» Никиты Михалкова, однако теперь проект перебрался в «Современник». О причинах перемен, необычном характере главного героя и истории создания произведения Емельянов рассказал в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Премьера спектакля запланирована на 22 и 23 января 2027 года. Но театральная история «Мотылька» началась задолго до определения окончательной площадки.

Как появилась пьеса «Мотылек»

Идея попробовать себя в драматургии принадлежала не самому Емельянову. По признанию писателя, к этому его подтолкнул Константин Хабенский. Прочитав предыдущие произведения медиаменеджера, актер предложил ему написать пьесу. Емельянов согласился, хотя театральный опыт в качестве драматурга для него был новым.

«Дело в том, что и „Мастерская, 12“ была не первым местом прописки этого произведения. „Мотылька“, можно сказать, помотало. А вообще, как лодку назовешь, так она и поплывет. В данном случае „Мотылек“ летит на свет. Надеюсь, что это финальная точка, ведь уже обозначены даты премьеры спектакля. Я счастлив!» — рассказал автор.

Первоначально произведение создавалось для новой сцены МХТ, где состоялась первая публичная читка. Над театральной версией Емельянов работал при участии Константина Хабенского. Позднее рассматривалась постановка в «Мастерской „12“» Никиты Михалкова, однако в итоге пьеса оказалась в репертуарных планах «Современника».

При этом Емельянов подчеркнул, что перемены никак не связаны ни с каким конфликтом с основателем «Мастерской». Более того, у него сохраняются планы на совместную работу с Михалковым.

«С Никитой Сергеевичем Михалковым у нас прекрасные рабочие отношения. Более того, я раскрою секрет. У меня есть вторая законченная пьеса, которая называется „А был ли мальчик?“. В ее основу лег одноименный роман. Мне поступило предложение воплотить пьесу на сцене „Мастерской 12“ в качестве режиссера. Это еще одно новое амплуа для меня. Но, уверен, театральное образование и многолетний опыт помогут справиться с этой непростой задачей. А предложение я, разумеется, принял!» — поделился писатель.

Таким образом, Емельянов готовится не только к очередной театральной премьере, но и к самостоятельному режиссерскому дебюту.

Мотылек, который оказался мамонтом

Название пьесы может создать впечатление легкой, почти романтической истории. Однако режиссер Александр Стриженов предложил совершенно неожиданную трактовку главного персонажа. По его мнению, центральный герой гораздо больше напоминает мамонта, чем хрупкого мотылька.

«Пьеса называется „Мотылек“, хотя при всей легковесности названия она скорее про мамонта. Она про то, что мамонты не вымерли, они живы и на них все держится. И наш герой, конечно, такой мамонт, которому совершенно немыслимо видеть, что вся жизнь была посвящена созиданию, а единственное, что он упустил, — это родной ребенок», — объяснил на открытии 71-го сезона «Современника» Александр Стриженов.

В этой характеристике заключена одна из главных тем произведения. Человек может построить карьеру, добиться признания, посвятить годы работе и созданию чего-то значимого, но однажды обнаружить, что самое важное в его собственной жизни осталось без внимания.

Сам автор определяет «Мотылька» как авантюрную трагикомедию. В издательской аннотации произведение описывается как история о столкновении поколений, амбициях и старых обидах. Перед героями встает непростой выбор: рискнуть всем ради победы или признать, что жизнь — не игра, в которой всегда можно начать заново.

Название тоже имеет самостоятельный смысл. Стриженов обратил внимание на размышления персонажа о короткой жизни мотылька и ее ценности. Если существование насекомого ограничено одним днем, это еще не означает, что оно бессмысленно. По мнению режиссера, именно в этом парадоксе заключена философская основа истории.

Почему Сергей Шакуров согласился на главную роль

Центрального персонажа в «Современнике» исполнит Сергей Шакуров. По словам Емельянова, другого актера он практически не представлял, когда работал над пьесой.

«Тут все определено, предрешено. Это будет Сергей Каюмович Шакуров. Так удачно складывается, что премьера должна состояться в тот же месяц, когда у Сергея Каюмовича юбилей. Ему стукнет 85 лет, и вот таким творческим макаром мы собираемся отметить его праздник!» — рассказал драматург.

Емельянов признался, что главный герой с самого начала словно разговаривал в его голове голосом Шакурова. Позднее выяснилось, что и сам актер почувствовал особую связь с персонажем.

При этом у артистов и автора уже сложились дружеские отношения. Шакуров рассказывал, что давно знаком с Емельяновым и даже когда-то настоял на публикации его первой книги. Когда писатель предложил ему «Мотылька», актер сразу увидел в этой работе подходящий для себя материал.

«Когда он предложил нам „Мотылька“, я понял, что это моя работа, и я сделаю ее, надеюсь, неплохо», — поделился артист.

По словам Емельянова, творческая команда уже несколько раз собиралась вместе, чтобы обсудить содержание пьесы и внести последние правки. Драматург активно участвует в процессе и рассчитывает, что первоначальный замысел сохранится при переносе произведения на сцену.

«Это тот случай, когда пьеса попала в хорошие руки. Когда ты любишь материал, понимаешь его, осознаешь, у тебя нет внутренней необходимости переворачивать все с ног на голову, выпускать голых людей, добавлять какие-то неуместные шутки для того, чтобы привлечь внимание аудитории. В этом материале есть все… кроме голых людей!» — с юмором заключил Емельянов.

Почему «Мотылек» превратился еще и в повесть

Театральная судьба произведения получила неожиданное продолжение: Емельянов решил выпустить его в виде художественной прозы. Сам писатель признается, что переход от драматургии к прозе оказался для него возможностью раскрыть то, что невозможно полноценно передать исключительно диалогами.

«Пьеса — это чистой воды шизофрения, когда у тебя в голове звучат голоса, герои просто общаются друг с другом. Драматургия с точки зрения работы очень серьезно отличается от классической прозы. Там напрочь отсутствуют какие бы то ни было литературные описания. А мне как человеку, который выпустил уже не один роман, этого очень не хватало», — объяснил автор.

При этом повесть не стала буквальным пересказом пьесы. Как отмечает Емельянов, он позволил себе изменить некоторые сюжетные линии и расширить заложенные в первоначальной истории смыслы.

В отдельном предисловии к изданию писатель также признается, что не считает книгу автобиографической, хотя конфликт поколений, лежащий в ее основе, неизбежно связан с личным опытом. Он предложил читателям не ждать готовых нравоучений, а самостоятельно разобраться в поступках героев и обстоятельствах, в которых те оказываются.

«В центре лежит вечный конфликт отцов и детей. Я смотрел на произведение и со стороны родителя, и со стороны ребенка. Потому что одновременно являюсь и тем, и другим. У меня есть папа, у меня была мама, у меня есть дети», — рассказал Емельянов.

По его словам, работа над произведением оказалась полезной и с точки зрения личного осмысления семейных отношений. Автору было важно увидеть привычные ситуации с разных сторон и понять, насколько неоднозначными могут быть конфликты между близкими людьми.

Теперь у «Мотылька» две самостоятельные жизни — книжная и театральная. Читатели уже могут познакомиться с историей в прозе, а зрителям предстоит увидеть ее сценическое воплощение. В январе 2027 года Сергей Шакуров выйдет на сцену «Современника» в роли человека, который слишком поздно осознал цену самого важного в своей жизни.