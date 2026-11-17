Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Народный артист РСФСР объяснил, почему вступился за президента театра.

Народный артист РСФСР Александр Збруев, который служит в «Ленкоме» уже 65 лет, высказался о ситуации вокруг президента театра Марка Варшавера. На фоне сообщений об обысках в кабинете руководителя и возможном увольнении артист призвал не делать поспешных выводов и дождаться официальных документов. При этом в профессиональных качествах Варшавера он не сомневается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В разговоре с KP.RU 88-летний Збруев подчеркнул, что информация, распространяемая в социальных сетях, пока не подтверждена. По его мнению, сообщения о кадровых перестановках могут оказаться недостоверными, поэтому обсуждать возможную отставку преждевременно.

«Давайте дождемся официального приказа. Марка Борисовича назначили президентом театра приказом Департамента культуры, значит, и о снятии его с должности должны объявить официально. Та информация, которая гуляет по соцсетям, может быть фейком или наговором. Время сейчас такое», — заявил актер.

Збруев признался, что слышал об обысках в кабинете Варшавера, а также о слухах относительно недвижимости руководителя в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако сам президент театра никогда не рассказывал артисту о каких-либо зарубежных владениях. Поэтому актер не считает правильным делать выводы на основании непроверенных сведений.

При этом о личном отношении к Варшаверу Збруев высказался совершенно определенно. По словам артиста, за годы работы в «Ленкоме» он успел увидеть нескольких руководителей, но именно Марка Борисовича считает лучшим директором театра.

«Марк Борисович посвятил „Ленкому“ почти 50 лет жизни. Он влюблен в этот театр. Замечательный директор. <…> Варшавер был лучшим директором», — подчеркнул народный артист.

Особенно высоко Збруев оценил отношение руководителя к легендарному художественному руководителю театра Марку Захарову. По словам актера, Варшавер поддерживал режиссера в сложных ситуациях и создавал условия, в которых тот мог спокойно работать. Захаров, как утверждает Збруев, называл директора своим другом.

Не ограничивалась помощь Варшавера и руководством театра. Артист рассказал, что тот поддерживал сотрудников независимо от их должности и положения.

«Он помогал всем — от уборщицы и начинающего артиста до наших мэтров. Никому ни в чем не отказывал. Представьте себе, сколько он тратил на это энергии и сил…» — отметил актер.

Збруев также посетовал на атмосферу страха и разобщенности, которая, по его наблюдениям, мешает людям открыто высказывать свое мнение. Артист считает, что многие предпочитают молчать, опасаясь последствий собственных слов. Сам он отказываться от своей позиции не намерен.

Марк Варшавер, которому 79 лет, посвятил «Ленкому» почти полвека. До назначения на должность президента театра, он работал главным администратором «Ленкома», а затем почти 40 лет занимал пост директора. За это время Варшавер приобрел репутацию влиятельного театрального управленца с большим опытом и обширными связями.

В январе 2025 года в «Ленкоме» произошли кадровые перестановки: Варшавер покинул пост директора и стал президентом учреждения, а новым директором назначили Дмитрия Берестова. Художественным руководителем театра стал Владимир Панков.

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