Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Женщина уверена, что ее бывший избранник причастен к исчезновению нескольких женщин в городе.

Жительница Магадана узнала в своем сожителе «орского маньяка». Об этом она заявила на своей страннице в социальных сетях.

Женщина уверена, что мужчина, с которым она прожила восемь лет — серийный убийца Валерий Андреев, разыскиваемый полицией уже 14 лет.

Другое имя и внешность

По словам женщины, мужчина уже несколько раз сменил имя. Более того, за годы, что он скрывается от правосудия, успел сделать несколько пластических операций, в том числе: ринопластику, удаление комков Биша и круговую подтяжку лица. У ее бывшего возлюбленного есть за ушами шрамы, эти следы, по заявлениям интернет-пользовательницы, являются доказательствами хирургического изменения внешности мужчины.

Также на его груди есть шрамы, которые ее бывший избранник выдает за пулевые ранения, полученные в Афганистане. Однако женщина уверена, что в этой боевой точке он никогда не был, а данные следы на теле — это шрамы от резекции легких.

Кроме внешнего сходства совпадает и сфера деятельности. Ее знакомый, так же как и Андреев, является дальнобойщиком.

«Прошу правоохранительные органы провести тщательную проверку по делу разыскиваемого орского маньяка Андреева Валерия Николаевича и проверить на возможную причастность и совпадение личности гражданина», — написала она в социальных сетях.

Также женщина уверена, что ее сожитель виноват в исчезновении нескольких женщин в Магадане. У нее даже якобы есть доказательства. Сумка со следами, возможно, крови и задние фары от его грузового автомобиля, на которые, по словам жительницы Магадана, он водружал голову одной из своих жертв. Она требует проведение ДНК-экспертизы, сверки отпечатков пальцев и проверки записи видеорегистраторов сотрудников Патрульно-постовой службы.

Женщина со своими подозрениями и собранными доказательствами обращалась в местные правоохранительные органы. Но их сотрудники не приняли предоставленные ею доводы всерьез.

Более того, по словам женщины, на нее стали оказывать давление: вызывалась бригада психиатров, предпринимались попытки признать ее невменяемой, также приходили сотрудники из опеки и попечительства.

Четыре раза пытался убить

Познакомилась с якобы «орским маньяком» жительница Магадана в 2018 году. Вскоре, по ее словам, мужчина начал проявлять агрессию и даже четыре раза пытался ее убить. Именно это заставило женщину узнать подробнее прошлое сожителя. Тогда она и выяснила, что некоторые факты из его жизни не сходятся, к тому же он несколько раз менял имя, фамилию и отчество.

Во время проведения этого расследования она также натолкнулась на сообщения о розыске Андереева, в котором и узнала бывшего возлюбленного.

По данным следствия, «орский маньяк» похищал, насиловал и убивал женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 год. На его счету минимум семь жертв.

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