Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Рафаэль Кудояров получил государственную награду за вклад в патриотическое воспитание молодежи и общественную деятельность.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Герой России, генерал армии Виктор Золотов вручил орден Почета 90-летнему полковнику в отставке Рафаэлю Кудоярову. Церемония состоялась в Москве на V отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Награду Кудояров получил по указу президента России Владимира Путина за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Золотов назвал ветерана примером преданного служения Отечеству и наставником для молодых защитников страны.

Кудояров прошел путь от командира заставы до начальника политотдела дивизии. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк», а также сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. После выхода на пенсию ветеран продолжил заниматься общественной работой.

С 2008 года он возглавляет ветеранскую организацию соединения по охране важных государственных объектов Росгвардии.

Выступая на конференции, Золотов также подвел итоги работы организации за последние пять лет. По его словам, сейчас в нее входят 871 общественное объединение и более 74 тысяч человек. Среди участников движения — 63 ветерана Великой Отечественной войны, свыше 23 тысяч ветеранов боевых действий и 27 Героев России.

Отдельно глава Росгвардии отметил работу по патриотическому воспитанию молодежи. За отчетный период количество профильных кадетских классов ведомства, с которыми занимаются ветераны, увеличилось в полтора раза. В них обучаются почти 12 тысяч человек. Всего военно-патриотические мероприятия охватили более 700 тысяч школьников из почти 4 тысяч учебных заведений.

Золотов также рассказал о помощи участникам специальной военной операции. Более 1,3 тысячи членов ветеранской организации принимают непосредственное участие в СВО, из них 850 человек отправились на фронт добровольцами. Еще 275 ветеранов получили государственные награды за проявленные доблесть и отвагу. На поддержку военнослужащих и жителей освобожденных территорий сообщество собрало около 700 миллионов рублей.

Кроме того, почти 150 миллионов рублей направили на финансовую помощь более чем 34 тысячам пенсионеров и членов их семей. Ветераны также помогают раненым в госпиталях и поддерживают семьи погибших товарищей.

Перед началом заседания участники конференции возложили цветы к памятнику «Благодарная Россия — воинам внутренних войск», памятнику Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и бюстам военачальников.

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