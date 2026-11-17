Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Статья не уточняется, но «речь идет о финансовых вопросах».

В московском театре «Ленком» прошли обыски, против его президента Марка Варшавера возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Обыски связаны с финансовыми вопросами, уточнил собеседник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, в театре изъяли документы. Статью Уголовного кодекса, по которой ведется дело, источник не назвал.

По информации агентства, по делу проходит президент театра Марк Варшавер. В каком процессуальном статусе он проходит по делу, ТАСС не уточнило.

Марк Борисович Варшавер — советский и российский театральный деятель, известный прежде всего как многолетний руководитель театра «Ленком Марка Захарова». С января 2025 года находится в должности президента театра.

Длительное руководство «Ленкомом»

Варшавер работает в театре почти 40 лет: с 1979 года он начал там административную карьеру, а в 1986 году, после окончания ГИТИСа, был назначен директором-распорядителем. В 2019 году, после смерти художественного руководителя Марка Захарова, он был назначен директором с расширенными полномочиями, а с января 2025 года занял пост президента театра.

Варшавер активно вовлекает молодёжь в репертуар: создаёт вторые составы в ключевых спектаклях, что даёт шанс проявить себя начинающим артистам.

Общественная деятельность

С 2018 года он возглавляет «Директорскую ложу московских театров» — объединение, которое укрепляет профессиональное сотрудничество руководителей столичных театров и их взаимодействие с властями. Также он ведёт педагогическую работу: является профессором и руководителем продюсерского курса в Институте театрального искусства имени И. Д. Кобзона, а с 2025 года занимает пост художественного руководителя этого института.

Награды и звания

Заслуги Марка Варшавера высоко оценены государством и профессиональным сообществом. Он удостоен званий «Заслуженный работник культуры России» (1993) и «Заслуженный деятель искусств России» (2001), награждён несколькими орденами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, орден Дружбы и орден Александра Невского. Среди театральных наград — премии «Хрустальная Турандот» (в том числе за бережное сохранение театрального наследия), национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро», премия «Звезда Театрала». В 2026 году он стал лауреатом первой премии имени композитора Михаила Глуза «За жизнь!» за спектакль «Поминальная молитва».