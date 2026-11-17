Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Он также объяснил, почему его задевают старые фотографии.

Российский тренер Леонид Слуцкий с черным юмором ответил на вопрос о возможных косметологических процедурах и попытках изменить внешность. Во время участия в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» зрительница поинтересовалась, прибегал ли тренер к уколам для похудения, блефаропластике и пересадке волос, а также спросила, что об этом говорят врачи.

Слуцкий не стал подробно разбирать перечисленные процедуры, но отшутился, что никакие способы ему уже не помогут. По словам тренера, медики якобы даже не хотят его принимать.

«Врачи меня уже не принимают. Моя фотография во всех этих кабинетах висит перечеркнутая: „Ему ничего не поможет“. Только цианистый калий. Поэтому да, я согласен, я неудачный пример всего этого. Ну что сделаешь?» — прокомментировал он.

«Обижает, когда показывают старые фотографии»

Еще один вопрос касался отношения Слуцкого к шуткам о его весе. Поводом для обсуждения стала строчка из песни рэпера Lil Kavkaz:

«Я большой, <…>, зови меня Слуцкий.»

Слуцкий признался, что подобные комментарии его не особенно беспокоят. Он подчеркнул, что уже около четырех лет не имеет лишнего веса и сейчас весит 85 килограммов. Однако есть одна вещь, которая действительно его задевает: использование архивных кадров в телевизионных проектах.

По словам тренера, неприятно приходить на съемки шоу и видеть в заставке собственное изображение десятилетней давности, когда он весил 120 килограммов. Слуцкий отметил, что сам по себе прежний вес никогда его не тревожил, но постоянное возвращение к старым фотографиям вызывает раздражение.

Ранее снимки Леонида Слуцкого и Андрея Аршавина с церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне вызвали волну шуток в соцсетях. Пользователи обсуждали наряды спортсменов, в том числе крупные красные бабочки, в которых они позировали перед камерами.

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