Фото: www.globallookpress.com/Evgen Kotenko

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Полиция не может установить, когда и каким образом исчезла историческая реликвия, которую привезли из Швейцарии более века назад.

В канадской провинции Манитоба неизвестные украли медный колокол весом 136 килограммов с храма Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщил телеканал CBC.

Колокол находился на деревянной колокольне храма, расположенного примерно в 80 километрах от Виннипега. Ни точное время кражи, ни обстоятельства произошедшего пока не установлены.

«Пока это все немного загадка», — призналась представитель полиции Мерри Плог в беседе с CBC.

Колокол был украшен изображениями розария, венка, распятия и якоря. В полиции считают, что преступников мог заинтересовать именно металл, а саму историческую ценность вещи они могли попросту проигнорировать.

По одной из версий следствия, похитители рассчитывают сдать колокол в пункт приема металлолома. Поэтому правоохранители уже связались с местными компаниями, которые занимаются приемом и переработкой вторсырья, и попросили их быть внимательными при появлении необычной находки.

Представитель Украинской греко-католической церкви Андрей Рабий объяснил, что храм большую часть времени пустует. Приход заметно сократился из-за уменьшения числа близлежащих ферм.

Сейчас в церкви в основном проводят похоронные церемонии, а литургию служат всего один раз в год.

По данным Исторического общества Манитобы, колокол привезли из Швейцарии в 1906 году.

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