Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Российский футбольный тренер признался, что однажды попытался стать диджеем.

Леонид Слуцкий рассказал, откуда появилось необычное прозвище «Доктор Слу», которым его называет сын. Историей специалист поделился во время участия в шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром».

По словам тренера, к такому обращению привела его любовь к музыке и не самые удачные попытки развлекать друзей собственными плейлистами.

Один из зрителей спросил Слуцкого, связано ли прозвище с увлечением рэпом или желанием быть ближе к молодежной культуре. В ответ тренер вспомнил совместные поездки с большой компанией, во время которых он брал на себя роль диджея.

«Мы часто ездили большой компанией отдыхать везде и всюду, и я пытался диджействовать. И все умирали от моего плейлиста: с Наташей Королевой, Леонтьевым, Агутиным и прочими. Поэтому дали „Доктору Слу“, и она как-то прижилась», — объяснил в программе Слуцкий.

При этом тренер добавил, что музыкальные эксперименты не ограничились домашними вечеринками. По его словам, у него даже есть несколько собственных хитов на «Яндекс Музыке».

От футбольного поля до музыкальных экспериментов

Леонид Слуцкий родился 4 мая 1971 года в Волгограде. Он известен работой с российскими футбольными клубами, в том числе ЦСКА, «Рубином» и сборной России. Под руководством Слуцкого армейцы трижды становились чемпионами страны.

В последние годы тренер также стал заметной фигурой в медийном пространстве и регулярно появляется в развлекательных проектах. В декабре 2023 года Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». До этого специалист работал со сборной России, ЦСКА и казанским «Рубином». Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами страны, дважды выигрывали Кубок России и дважды — Суперкубок.

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