Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Рейтинг возглавил полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин.

Им едва исполнилось 18, а их имена уже гремят над трибунами российской Премьер-лиги. Журналисты издания «Спорт-Экспресс» составили рейтинг 55 самых перспективных футболистов страны — тех, кого через год-два будут знать не только в России.

Недавний лидер рейтинга Алексей Батраков уже покоряет Европу. Кто станет следующей мировой звездой — разбирался корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Их жизнь — игра, футбольный газон — Колизей. Они еще молоды, но их имена уже грохочут над трибунами, покоряя сердца любителей самой народной игры.

Сегодняшним героям футбольного газона — от 18-ти и чуть старше, но уже игроки основных составов российской Премьер-лиги и молодежной сборной.

«Я человек, который в академии с пяти лет. Это вот внутри меня что-то живет, что движет меня каждый день, чтобы я прогрессировал», — сказал полузащитник ФК «Динамо» Тимофей Маринкин.

Тимофей Маринкин — полузащитник «бело-голубых», один из самых юных в молодежной сборной страны, но уже играющий в основе московского «Динамо» и забивший гол. Он и возглавил рейтинг самых результативных и перспективных футболистов, составленный журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Ну, конечно, приятно, что мою работу оценивают, но я думаю, что тут какой-то формулы успеха прямо нет», — сказал Маринкин.

В рейтинг лучших в этом сезоне вошли 55 спортсменов из всех российских футбольных клубов, а в тройке лидеров, кроме Тимофея Маринкина, оказались игрок «ЦСКА» Кирилл Данилов и полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков.

«Основная цель этого рейтинга, чтобы показать обычным болельщикам, чтобы расширить их кругозор, чтобы они знали не только футболистов, которые у всех на виду, а и тех, которые будут на виду через полгода, год, два, три», — сказал руководитель международного направления отдела футбола издания «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов.

Журналисты опросили специалистов футбольных академий, экспертов, болельщиков и скаутов — тех, кто умеет разглядеть будущую звезду еще на старте ее пути.

Любовь к самой народной игре огромна. Гоняют мяч все по всей стране, во дворах и на небольших стадионах. Это место силы, откуда для будущих профессионалов начинается движение вверх, а для любителей — интерес к футболу.

Сегодня международные турниры для российских футболистов закрыты, поэтому оттачивать мастерство им помогают товарищеские встречи с иностранными командами и клубное соперничество в РПЛ. Когда блокада прорвется, они будут готовы и к большому футболу на мировых первенствах.

«Если есть официальные игры, то ты уже представляешь свою сборную на международной арене официально, и это намного интереснее, ответственнее», — сказал полузащитник молодежной сборной России Дмитрий Пестряков.

Цель футболистов — играть, цель «Спорт-Экспресса» — продвигать таланты. Важно, чтобы герои рейтинга не поймали «звезду» раньше времени.

«Мы должны говорить о своих молодых талантах, но не перехваливать и не переоценивать значение этих рейтингов, прежде всего самих футболистов», — сказал генеральный директор ФК «Динамо» Павел Пивоваров.

Эксперты не ошибаются. Лучшим в рейтинге «Спорт-Экспресса» за 2024 год был Алексей Батраков, тогда полузащитник «Локомотива», сегодня — восходящая звезда турецкого «Галатасарая». Его имя уже в мировых рейтингах и гремит на стадионах. На радость российским болельщикам и его футбольным наставникам.

«У них у каждого есть потенциал свой. Но раскрыть его получится далеко не у всех. Не у всех клубов получится раскрыть даже, не то что там сборной. Поэтому то, что у Алексея так сложилось, мы только все рады, и „Локомотив“ счастлив», — сказал старший тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров.

Рейтинг — это не просто список имен, еще и ориентир. Для одних — это стимул покорять футбольные вершины, для других — повод впервые выйти на поле.

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