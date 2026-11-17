Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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При этом кто-то уверен: эффектные кадры стоят того, чтобы за них заплатить.

Сотни столичных водителей угодили в зеркальную ловушку. В городе набирает популярность фотозона с видом на Москву-Сити. Правда ради эффектных кадров приходится нарушать правила и расплачиваться за красивое отражение уже не лайками, а рублями. Корреспондент «Известий» Роман Смоляков покажет локацию самой дорогой фотосессии в стране.

Трагикомедия в трех актах: приехал, сфотографировал, заплатил.

«Когда все снимают свои тачки в Москва-Сити, у меня уже принималово», — говорит один из блогеров.

Новый тренд покоряет социальные сети столичной молодежи. Каждое видео набирает десятки тысяч просмотров только из-за локации.

Огромное зеркало на Шелепихинской набережной стало настоящей находкой для любителей красивых кадров. Особенно для автомобилистов. Они приезжают сюда, чтобы снять свою машину на фоне столичных высоток.

Но есть один нюанс: фотосессии проходят прямо на тротуаре. А здесь сразу три запрещающих знака: запрещено останавливаться, въезжать на пешеходную зону и двигаться по ней. Штраф — три тысячи рублей.

В районе Москва-Сити зарабатывать деньги научилось даже зеркало, шутят в социальных сетях. Пользователи уже подсчитывают месячный оборот. По самым скромным оценкам, на штрафы любители красивых снимков потратили около шестисот тысяч рублей. Некоторые после таких фотосессий и вовсе остаются босыми.

Журналисты отправились на Шелепихинскую набережную, пообщаться с любителями незаконных фотосессий.

— Цена оправдана такой красотой?

— Да, я считаю, да.

— Я говорю, мы очень много штрафов платим. У нас для этого есть отдельная строка в семейном бюджете.

— У нас семейный бюджет — это такая папка отдельная со штрафами.

Даже зная, что неподалеку могут дежурить сотрудники ГИБДД, молодые люди не спешили заканчивать фотосет. Дополнительно они сняли еще и несколько видео.

— Мы шли до этого места несколько километров.

— Вы прям издалека?

— Да, из Иркутска.

И пока зеркало на Шелепихинской набережной продолжает собирать просмотры в социальных сетях, водителям стоит помнить: если нарушение попало на видео и запись выложили в интернет, она тоже станет основанием для разбирательства и привлечения водителя к ответственности. Так что погоня за лайками легко может закончиться квитанцией от ГИБДД.

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