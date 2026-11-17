Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Запрещать общение или закрыть глаза на прошлое? Специалист предложила женщине третий вариант.

Регулярные встречи возлюбленного с лучшей подругой, с которой его в прошлом связывала интимная связь, стали серьезным испытанием для новых отношений. Об этой ситуации в колонке издания Mirror рассказала эксперт по отношениям Колин Нолан.

К специалисту обратилась девушка в возрасте 30 лет, которая после череды неудачных романов встретила нового партнера. По ее словам, отношения развивались хорошо. Партнеры уже познакомились с семьями друг друга и настроены на серьезное совместное будущее.

Единственным поводом для тревоги оказались еженедельные встречи мужчины с близкой подругой. Героиня истории подчеркнула, что спокойно относилась бы к этому общению, если бы в период холостой жизни приятелей не связывал формат так называемой дружбы с привилегиями.

Факт интимной близости в прошлом заставил девушку сомневаться. Хотя она и уверена, что бойфренд не способен на измену.

Колин Нолан порекомендовала читательнице лично познакомиться с этой подругой. Эксперт отметила, что в воображении можно создать пугающий образ соперницы, который совершенно не соответствует действительности.

Личная встреча позволит своими глазами увидеть их реальное общение и успокоиться. Специалист согласилась, что еженедельные встречи — это действительно частый график. Однако такая привычка могла сложиться у них задолго до появления новой девушки. Со временем, по мере укрепления отношений, частота таких свиданий может снизиться.

Нолан также призвала не верить в миф о невозможности дружбы между мужчинами и женщинами. В качестве личного примера эксперт привела своего давнего приятеля Тони, который помогает ей по хозяйству на ферме. Она отметила, что сразу познакомила его со своим партнером Райаном ради общего спокойствия.

Если же мужчина откажется знакомить избранницу со своей знакомой, консультант посоветовала прямо сказать ему о возникшей неуверенности и спросить, как бы он сам реагировал на ее регулярные встречи с бывшим любовником.

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