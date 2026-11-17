Мать и дочь умерли от разных болезней в одной больничной палате

Фото: 5-tv.ru

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Двойная трагедия произошла в семье политика.

Мать и дочь скончались с разницей всего в 11 часов в одной больничной палате в Северной Ирландии. Женщины страдали разными заболеваниями, однако обе ушли из жизни в один день. Об этом сообщает News Letter.

Сначала умерла Рэйчел Берроуз, которая долгое время боролась с раком, а спустя несколько часов не стало ее матери, Дженнифер Морроу. Двойная трагедия произошла в семье председателя североирландской Демократической юнионистской партии Мориса Морроу.

Об этом рассказал Джек Берроуз, сын Рэйчел и внук Дженнифер. Сначала молодой человек сообщил в социальных сетях о смерти матери, которая до последнего боролась с онкологическим заболеванием. Он поблагодарил ее за любовь, заботу и поддержку, которую она оказывала ему и его сестре Айле на протяжении всей жизни.

Однако спустя всего 11 часов семье пришлось пережить еще одну потерю. В том же отделении больницы скончалась бабушка Джека. По имеющимся сведениям, женщина страдала другим заболеванием, подробности которого не раскрываются.

У Дженнифер остались супруг и дочь Виктория. Рэйчел оставила мужа Джона и двоих детей — Джека и Айлу. Прощание с женщинами пройдет в разные дни одной недели. Рэйчел похоронят в среду, а ее мать — в пятницу.

Известие об их смерти вызвало многочисленные соболезнования. Лидер Демократической юнионистской партии Гэвин Робинсон призвал поддержать семью, переживающую тяжелую утрату.

По его словам, Морис на протяжении долгого времени заботился о жене и дочери, пока обе боролись с болезнями. Теперь помощь необходима ему самому.

«Нет слов, которые могли бы облегчить боль от такой невообразимой утраты в этот самый темный час», — заявил Робинсон.

Он также отметил, что Морис всегда был опорой для окружающих в трудные периоды их жизни, а теперь близкие и друзья должны поддержать его.

Соболезнования семье выразили и другие общественные деятели. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил назвала случившееся трагедией.

«Я не могу представить, через что они проходят», — призналась она.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также обратился к родственникам умерших. Он подчеркнул, что потеря двух близких людей за столь короткое время стала особенно тяжелым ударом для всей семьи.

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