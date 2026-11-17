Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Пока следователи пытаются установить обстоятельства происшествия, в интернете появляются все новые теории.

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев раскритиковал многочисленные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. По его мнению, предположения о побеге за границу и других сложных сценариях отвлекают внимание от наиболее вероятных обстоятельств происшествия. Об этом он рассказал изданию «Абзац».

По словам Сергеева, вокруг исчезновения супругов и их пятилетней дочери возникло слишком много слухов. При этом поисковая практика показывает, что самые простые объяснения зачастую оказываются верными.

«Разгон информации любой приводит к повышению ажиотажа. Реальных версий там не существует. Мне столько удивительных вопросов задавали: „А как вы думаете, может, они уехали в Америку?“ Да, может, они и на Луну улетели. В поиске самая простая версия на 95% всегда верная», — заявил руководитель отряда.

Он также сравнил некоторые предположения с сюжетами мексиканских сериалов, подчеркнув, что реальные поисковые операции обычно связаны с гораздо более простыми обстоятельствами.

Почему «ЛизаАлерт» не против внимания журналистов

Несмотря на критику многочисленных слухов, Григорий Сергеев признал, что повышенный интерес СМИ может приносить пользу поисково-спасательным отрядам.

Благодаря публикациям больше людей узнают о пропавших, а некоторые читатели впоследствии становятся добровольцами. Однако руководитель «ЛизаАлерт» подчеркнул, что при освещении подобных историй важно соблюдать этические принципы.

Для поисковиков журналисты прежде всего помогают распространить информацию о происшествии и привлечь внимание к работе добровольцев. Поэтому особенно важно отделять подтвержденные сведения от неподкрепленных предположений.

Как исчезла семья Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Семья отправилась на прогулку по горной местности в районе поселка Кутурчин. Туристы планировали посетить местные достопримечательности, однако обратно не вернулись.

В районе их исчезновения находятся скалы Мальвинка и Буратинка, к которым ведут туристические маршруты. Некоторые тропы промаркированы, но местность отличается сложным рельефом.

Помимо туристических дорожек, там встречаются старые лесные дороги и звериные тропы. Поэтому человек, незнакомый с территорией, может незаметно отклониться от намеченного маршрута.

После исчезновения семьи началась масштабная поисковая операция. В ней участвовали спасатели, полицейские, сотрудники Следственного комитета и добровольцы.

Всего к поискам привлекли около полутора тысяч человек. Специалисты обследовали десятки квадратных километров тайги, однако обнаружить Усольцевых не удалось.

В октябре 2025 года активную фазу поисков завершили из-за ухудшения погодных условий. Впоследствии работы возобновлялись, но также не принесли результата.

Почему следователи считают несчастный случай основной версией

Несмотря на огромное количество обсуждений в интернете, приоритетной версией Следственного комитета остается несчастный случай.

Следователи допускают, что члены семьи могли заблудиться, получить травмы или пострадать от переохлаждения. Также рассматриваются обстоятельства, связанные с возможной встречей с дикими животными.

При этом точный маршрут Усольцевых установить не удалось.

По данным следствия, супруги собирались в непродолжительный поход и намеревались вернуться. Признаков заранее подготовленного исчезновения правоохранители не обнаружили.

В сентябре 2026 года Следственный комитет сообщил, что версия умышленного выезда семьи за границу исключена. В ведомстве также отметили, что перед исчезновением у супругов не было выявлено серьезных конфликтов между собой или с посторонними людьми.

Вместе с тем криминальную версию полностью не исключили. Следователи продолжают проверять обстоятельства, которые могли привести к пропаже трех человек.

Почему два телефона не помогли найти семью

Недавно в расследовании появилась дополнительная информация о мобильных устройствах Усольцевых. По словам представителя регионального Следственного комитета Яны Сырымбетовой, во время похода у семьи находились два телефона.

Однако следствию неизвестно, были ли на них установлены навигационные приложения, которые могли помочь туристам ориентироваться в незнакомой местности. Кроме того, сотовая связь в Кутурчинском Белогорье работает нестабильно.

Следственный эксперимент показал, что даже при регистрации мобильного устройства на базовой станции человек не всегда может совершить звонок. По данным оператора, в день исчезновения с телефона семьи не поступало исходящих звонков и сообщений.

Следователи изучали данные мобильной связи, чтобы определить возможное направление движения семьи, но установить точную точку исчезновения не удалось.

Какие версии исчезновения Усольцевых опровергли

За время поисков в СМИ и социальных сетях появились десятки предположений о судьбе супругов и их дочери. Одной из наиболее обсуждаемых стала версия о том, что Усольцевы могли добровольно покинуть Россию.

В качестве возможного направления называли США. Однако Следственный комитет сообщил, что доказательств такого побега не обнаружено.

Также обсуждалась возможность использования вертолета. Правоохранители проверили сведения о полетах в районе исчезновения семьи и не нашли подтверждений этой версии.

В интернете появлялись и предположения о связи пропавших с религиозными объединениями. Следствие не обнаружило доказательств присутствия подобных групп в месте исчезновения.

Григорий Сергеев считает, что увлечение сложными теориями не способствует установлению реальных обстоятельств происшествия. По его словам, поисковикам регулярно задают вопросы о сценариях, которые не подкреплены фактическими данными.

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