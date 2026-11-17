Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Татьяна Дорогутина

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Легендарному защитнику сборной СССР и четырехкратному чемпиону мира был 81 год.

Умер олимпийский чемпион и четырехкратный победитель чемпионатов мира по хоккею Юрий Ляпкин.

Ранее стало известно, что спортсмен перенес инсульт. О случившемся сообщила его семья ТАСС. Легендарному защитнику сборной СССР и четырехкратному чемпиону мира был 81 год.

«У Юрия Евгеньевича случился инсульт», — рассказал собеседник агентства.

Юрий Евгеньевич был одним из заметных игроков советского хоккея. В составе сборной СССР он завоевал олимпийское золото на Играх 1976 года, четыре раза становился чемпионом мира — в 1971-м и с 1973-го по 1975-й. Кроме того, хоккеист трижды выигрывал чемпионат Европы — в 1973–1975 годах. На клубном уровне Ляпкин выступал за «Химик», московский «Спартак» и японский «Одзи Сейси».

В 1976 году Ляпкин также стал чемпионом СССР. В составе национальной команды он добился главных международных побед в период, когда советская сборная была одной из сильнейших в мировом хоккее.

Юрий Ляпкин родился 21 января 1945 года. За карьеру он провел 437 матчей в чемпионатах СССР и забросил 126 шайб. В 2014 году его включили в Зал славы отечественного хоккея. После завершения игровой карьеры спортсмен продолжил работать в хоккее, но уже в качестве тренера.

Именем Ляпкина назван дворец спорта в подмосковной Балашихе.

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