Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Лидеры России, США и Китая встретились на саммите АТЭС.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу в Шэньчжэне.

Это первые в истории очные переговоры глав этих трех государств. Диалог проходит в рамках саммита АТЭС.

По мнению экспертов, такой формат встречи позволит начать обсуждение важнейших вопросов безопасности и ослабить международную напряженность.

Встречу уже называют эпохальным событием. В Европе опасаются, что переговоры могут стать второй Ялтинской конференцией. В 1945 году Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт заложили на ней основы послевоенного мироустройства.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В нем принимают участие представители всех экономик организации.

На саммите обсуждают ключевые вопросы развития региональной экономики, а также то, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) удержать лидерство в глобальном тренде открытости и развития. Стороны совместно разработают план регионального сотрудничества и определят вектор развития АТР.

По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу», в которой систематизируют и обобщат ключевые предложения делового сообщества.

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