Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Это первые в истории очные переговоры глав трех государств — Китая, России и США.

Началась встреча прездента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Переговоры проходят в рамках саммита АТЭС.

Это первые в истории очные переговоры глав трех государств — Китая, России и США. Как считают эксперты, диалог в таком формате позволит запустить обсуждения по важнейшим вопросам безопасности и снизить градус международной напряженности.

Как отмечали в Кремле, основные тезисы уже согласованы. На саммите также ожидаются личные беседы Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Встречу лидеров уже назвали эпохальным событием. Европа отрегаировала остро: там опасаются, что переговоры станут второй Ялтинской конференцией. На ней в 1945 году Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт заложили фундамент послевоенного устройства мира.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Участие принимают представители всех экономик АТЭС.

На саммите обсудят наиболее актуальные вопросы о направлении движения региональной экономики и о том, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сможет сохранить лидерство в глобальной тенденции открытости и развития. Стороны совместно разработают план регионального сотрудничества и определят направление развития АТР.

В рамках тематических дискуссий планируется затронуть комплекс тем: развитие взаимосвязанности в АТР, создание открытой и инклюзивной инновационной экосистемы искусственного интеллекта, формирование новой модели устойчивого развития АТР, новый этап создания зоны свободной торговли АТР и расширение сотрудничества в сфере цифровой экономики.

По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу», в которой будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества.

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