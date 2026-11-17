Фото: www.globallookpress.com/Laurent Lairys

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За плечами Роберта Паттинсона романы с Кристен Стюарт и FKA twigs, громкие расставания и помолвка, которая так и не привела к свадьбе. Почему пара никак не узаконит отношения?

Британская модель и певица Сьюки Уотерхаус, которую теперь называют «девушкой Бонда» после утверждения Роберта Паттинсона на роль агента 007, рассказала о своей несостоявшейся пока свадьбе с актером. Более того, 34-летняя Уотерхаус призналась, что они с 40-летним Паттинсоном даже не приступили к подготовке торжества.

Роман Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус продолжается с 2018 года. В декабре 2023-го поклонники заметили на безымянном пальце модели кольцо с двумя бриллиантами, после чего появились сообщения о помолвке. Вскоре стало известно, что пара действительно готовится к свадьбе. Однако торжество так и не состоялось.

В марте 2024 года у влюбленных родилась дочь. Казалось бы, после появления ребенка вопрос о свадьбе должен был решиться сам собой. Но знаменитости по-прежнему не спешат менять семейный статус.

В ноябре 2026 года Сьюки решила прояснить ситуацию и опровергла слухи о тайном бракосочетании.

«Либо все, либо ничего. Если уж мы решимся на это, то закатим масштабную вечеринку», — заявила Уотерхаус.

Причина отсрочки, по ее словам, заключается не в семейных разногласиях. Оба много работают, постоянно перемещаются между странами и пока не обзавелись постоянным домом. После рождения дочери они жили в арендованных квартирах и переезжали каждые несколько месяцев. В ближайших планах — обосноваться в Западном Лондоне. На следующий год у пары должно появиться больше свободного времени, чтобы наконец определиться с местом жительства и свадебными планами.

При этом Уотерхаус не скрывает, что счастлива в нынешних отношениях. Она рассказывала, что Паттинсон оказался прекрасным отцом и очень спокойно перенес появление дочери.

«Он был там со мной и, как и все отцы, действительно нервничал. Но для человека, который встревожен, он был очень спокоен. <…> Роберт — папа, на которого я могла бы надеяться. Отец и дочь — это настоящая история любви», — рассказывала Сьюки, ее слова приводили в StarHit.

Знакомство на вечеринке

История знакомства Паттинсона и Уотерхаус вполне могла бы стать сценой из голливудского фильма. В 2018 году они оказались на вечеринке в Лос-Анджелесе, где гости играли в Werewolf — американскую версию «Мафии». Среди участников были Аль Пачино, Хавьер Бардем и Пенелопа Крус.

Сьюки позднее вспоминала, что все слишком серьезно отнеслись к игре, а они с Робертом не могли перестать смеяться над происходящим. В какой-то момент организаторам даже пришлось рассадить их, поскольку пара мешала остальным участникам.

Телефонами тогда они не обменялись. Повторная встреча состоялась через полгода. Именно тогда Уотерхаус окончательно обратила внимание на чувство юмора актера.

«Думаю, Роб очень смешной. Когда я рядом с ним, я буквально оживаю», — говорила певица.

В июле 2018 года пару заметили целующейся на улицах Лондона. В тот вечер они сходили на фильм «Mamma Mia! 2» в кинотеатр в Ноттинг-Хилле.

Паттинсон долго не хотел обсуждать новую возлюбленную. В одном из интервью The Sunday Times журналисты спросили его об отношениях с Сьюки, на что актер сначала отреагировал вопросом, действительно ли ему необходимо об этом рассказывать.

«Если вы впускаете других в свои отношения, это обесценивает саму любовь», — объяснял он свою позицию.

Бывшие девушки

До Уотерхаус самой известной женщиной в жизни Паттинсона была Кристен Стюарт. Их роман начался во время съемок «Сумерек», где актеры сыграли Эдварда Каллена и Беллу Свон.

Отношения продолжались с 2009 по 2013 год. Паттинсон и Стюарт появлялись вместе на премьерах, проводили время за пределами съемочной площадки и даже, по сообщениям прессы, задумывались о совместном будущем.

Но в 2012 году роман оказался в центре громкого скандала. Папарацци опубликовали фотографии Кристен Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом, который тогда был женат. Актриса работала с ним над фильмом «Белоснежка и охотник».

Стюарт публично извинилась перед Паттинсоном, однако отношения уже дали трещину. Влюбленные ненадолго попытались восстановить связь, но в 2013 году окончательно расстались.

После Стюарт Паттинсон начал встречаться с британской певицей FKA twigs, настоящее имя которой Талия Барнетт. Их отношения начались в 2014 году и довольно быстро стали серьезными. Уже в 2015-м появилась информация о помолвке.

Сам актер позднее косвенно подтвердил ее в эфире шоу Говарда Стерна, назвав себя и певицу «вроде как» помолвленными.

Однако до свадьбы снова не дошло. В 2017 году пара рассталась. По сообщениям прессы, в отношениях нарастало напряжение, а влюбленные все реже проводили время вместе.

Позднее FKA twigs рассказывала о тяжелом опыте публичных отношений и травле, с которой столкнулась из-за романа с известным актером. В частности, певица получала расистские оскорбления от поклонников Паттинсона.

Брэдли Купер и непростое прошлое Сьюки

У самой Уотерхаус тоже был звездный роман, который активно обсуждали таблоиды. До знакомства с Паттинсоном она встречалась с Брэдли Купером. Их отношения начались в 2013 году, когда модели был 21 год, а актеру — 38 лет.

Пара вместе появлялась на светских мероприятиях, посещала премьеры и даже отправилась на церемонию вручения премии «Оскар» в 2015 году. Однако вскоре после этого стало известно о расставании.

В 2024 году Сьюки впервые достаточно откровенно рассказала о том, насколько болезненным оказался этот разрыв. Она призналась, что история была для нее тяжелой и запутанной, а восстановление заняло почти десять лет.

«Когда тебе чуть за двадцать, это довольно жестокий период», — говорила певица в интервью British Vogue.

Она также отмечала, что отношения того времени сопровождались болезненным вниманием к ее внешности и публичному образу. По словам Уотерхаус, только после тридцати она почувствовала, что к ней стали относиться с большим уважением.

Кого еще приписывали Паттинсону

До мировой славы Паттинсона связывали с Ниной Шуберт. По сообщениям зарубежной прессы, они встречались в начале 2000-х, еще до выхода «Сумерек». Их отношения якобы продолжались около трех лет и закончились после переезда актера в США.

В 2013 году журналисты приписывали ему роман с моделью Дилан Пенн, дочерью актеров Шона Пенна и Робин Райт. Пару замечали вместе в Лос-Анджелесе, однако сама Дилан отрицала романтическую связь с Паттинсоном.

В том же году обсуждали возможные отношения актера с Райли Кио, внучкой Элвиса Пресли. Однако представитель актрисы публично опроверг эти сообщения. Слухи о романе с Кэти Перри также не подтвердились: знаменитости давно дружили, а представители певицы отрицали их романтическую связь.

Не обошли стороной сплетни и Никки Рид, сыгравшую Розали в «Сумерках». В 2009 году актриса прямо заявила, что между ней и Паттинсоном никогда не было отношений, а значит, и расставаться им было не с кем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.