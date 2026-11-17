Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В конце 1980-х годов она работала манекенщицей у Вячеслава Зайцева.

Модель и телеведущая Светлана Куницына скончалась на 57-м году жизни после осложнений, возникших вслед за операцией на сердечном клапане. Об этом ТАСС сообщил ее коллега Павел Лобков.

По словам Лобкова, после хирургического вмешательства сердце Куницыной несколько дней не запускалось самостоятельно. Она находилась на аппарате искусственного кровообращения и была введена в медикаментозную кому.

«Ей делали операцию на сердечном клапане. Вот у нее в течение нескольких дней сердце не заводилось. Она лежала на аппарате искусственного кровообращения», — пояснил он.

Позднее состояние модели ненадолго улучшилось: она пришла в себя, а сердце начало работать самостоятельно. Однако 16 ноября Куницына умерла. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца.

Павел Лобков 9 ноября сообщал, что Куницына находится в критическом состоянии в реанимации НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева после операции на открытом сердце.

Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х годов она начала работать моделью у модельера Вячеслава Зайцева. В 1987 году Куницына участвовала в организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

В 2000-х годах Куницына стала обозревателем программы «Намедни». Позднее она вела собственные проекты о моде — «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».

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