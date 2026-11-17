Фото: 5-tv.ru

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Все решают несколько дат в календаре.

Взять отпуск до новогодних каникул или дождаться их окончания? От выбора дат зависит не только продолжительность отдыха, но и сумма, которую работник получит на руки. Доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал URA.RU, почему один вариант может оказаться значительно выгоднее другого.

Новогодние каникулы в этот раз продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. При пятидневной рабочей неделе последним рабочим днем станет 30 декабря. Причем провести его в ожидании скорого праздника и уйти пораньше не получится, так как сокращенным этот день не будет.

Выходным 31 декабря считается за счет переноса с 4 января.

В декабре насчитывается 22 рабочих дня и девять выходных. В январе ситуация совсем другая — выйти на работу придется всего на 15 рабочих дней. И именно эта разница становится важной при расчете отпускных и зарплаты.

Балынин предлагает рассмотреть вариант, при котором сотрудник берет отпуск с 17 по 30 декабря. Затем начинаются новогодние каникулы, поэтому возвращаться на работу придется только после 10 января.

«В итоге не будет рабочих дней у работника с 17 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — пояснил эксперт.

А теперь о деньгах. Балынин привел пример с работником, который получает 105 тысяч рублей в месяц. Его средний дневной заработок составляет 3,2 тысячи рублей.

Если оформить отпуск на 14 дней с 17 декабря, отпускные составят 44,8 тысяч рублей. В оставшиеся 12 рабочих дней месяца сотрудник заработает еще 57,27 тысяч рублей. Общая сумма выплат достигнет 102,07 тысячи рублей.

Теперь представим, что тот же человек решит отдохнуть после новогодних праздников. При отпуске с 11 января отпускные останутся прежними — 44,8 тысяч рублей. Однако за оставшиеся пять рабочих дней ему начислят только 35 тысяч рублей.

Итоговая сумма составит 79,8 тысячи рублей. Получается, что из-за переноса отпуска на январь работник недополучит 22,27 тысячи рублей.

При этом эксперт напомнил, что отпускные нельзя ждать до привычного дня зарплаты.

«В дополнение отмечу, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором», — уточнил Балынин.

Он также подчеркнул, что зарплату должны выплачивать не реже чем каждые полмесяца.

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