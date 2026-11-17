Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Абсурдная сцена подарила миру необычный страх.

Человек идет по улице, работает за компьютером или отдыхает дома, но его не покидает странное ощущение: где-то поблизости находится утка, которая внимательно за ним наблюдает. Именно так описывают анатидаефобию — один из самых необычных страхов, получивших известность в интернете.

Однако за пугающим названием скрывается неожиданный факт. Анатидаефобия не является официально признанным психическим расстройством. Термин придумал карикатурист Гэри Ларсон из США, а пользователи интернета впоследствии превратили его шутку в популярный рассказ о редкой фобии.

Откуда взялся страх перед наблюдающей уткой, почему люди действительно могут бояться птиц и как отличить обычную тревогу от настоящей фобии? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что такое анатидаефобия

Анатидаефобией называют предполагаемый страх перед тем, что где-то в мире существует утка, которая постоянно следит за человеком. При этом речь идет не об опасении нападения птицы. Человек, согласно шуточному определению, боится самого факта наблюдения.

Утка может находиться за окном, прятаться за деревом или вовсе быть настолько далеко, что ее невозможно увидеть. Главное — убеждение, что она есть и внимательно смотрит.

Название звучит как настоящий медицинский термин. Оно образовано от латинского Anatidae — названия семейства утиных — и греческого слова, обозначающего страх.

Именно научно звучащее название помогло шутке распространиться. Анатидаефобию начали включать в интернет-подборки самых необычных страхов наряду с боязнью длинных слов, воздушных шаров и других неожиданных объектов.

Но в отличие от действительно существующих специфических фобий у анатидаефобии нет статуса самостоятельного медицинского диагноза.

Кто придумал боязнь утиного взгляда

История термина началась в 1988 году благодаря американскому художнику Гэри Ларсону, автору серии юмористических комиксов The Far Side.

В одной из карикатур он изобразил мужчину, сидящего в офисе. За окном соседнего здания находилась утка, которая наблюдала за ним. Подпись объясняла происходящее как анатидаефобию — страх перед тем, что где-то каким-то образом за человеком следит утка.

Шутка строилась на контрасте между совершенно обычной птицей и серьезностью медицинского определения. Впоследствии карикатура стала популярной, а само слово начали использовать за пределами комиксов.

Постепенно его стали воспринимать как название реального заболевания. В интернете появились описания предполагаемых симптомов, причин возникновения и даже способов лечения.

Однако первоначально автор вовсе не пытался представить новое психологическое расстройство. Он придумал абсурдную ситуацию, чтобы вызвать улыбку у читателей.

Почему вымышленную фобию принимают за настоящую

Успех анатидаефобии связан с тем, что некоторые реальные фобии тоже могут казаться окружающим необычными. Люди действительно способны испытывать сильную тревогу при виде предметов или животных, которые для большинства не представляют опасности.

Например, человек может бояться собак, птиц, насекомых, замкнутых помещений или высоты. При этом интенсивность страха далеко не всегда соответствует реальной угрозе.

Поэтому название «анатидаефобия» звучит достаточно правдоподобно, особенно если рядом приводится объяснение с использованием психологических терминов.

Можно ли на самом деле бояться уток

Хотя страх перед постоянно наблюдающей уткой возник как шутка, боязнь птиц вполне реальна. Она известна как орнитофобия и относится к специфическим фобиям.

Человек с таким нарушением может испытывать сильную тревогу при встрече с определенными птицами или даже при мысли о них. У одних страх вызывают голуби, у других — крупные птицы, а некоторые испытывают дискомфорт при виде уток и гусей.

Причины могут различаться. Иногда боязнь возникает после неприятной встречи с животным, а в других случаях человек не может связать ее появление с конкретным событием.

При выраженной фобии возможны учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, тошнота и желание немедленно покинуть место, где находится пугающий объект.

Однако страх перед конкретной птицей и ощущение, что неизвестная утка постоянно наблюдает за человеком, — разные вещи. Если человек действительно уверен, что за ним непрерывно следят, специалисту важно разобраться в причинах такого переживания.

Когда обычный страх становится фобией

Испугаться неожиданно появившейся птицы может практически каждый. Например, если гусь начинает агрессивно приближаться или утка внезапно взлетает прямо перед человеком.

Такая реакция сама по себе не говорит о психическом расстройстве. Специалисты рассматривают возможность специфической фобии, когда страх оказывается чрезмерным, сохраняется продолжительное время и заметно влияет на повседневную жизнь.

Человек может избегать определенных мест, отказываться от прогулок или испытывать сильную тревогу еще до возможной встречи с пугающим объектом.

Специфические фобии относятся к тревожным расстройствам. Их отличает выраженный страх, который не соответствует реальной опасности ситуации. При этом для постановки диагноза необходимо учитывать не только сам страх, но и его продолжительность, интенсивность и последствия.

Можно ли избавиться от боязни птиц

При настоящих специфических фобиях используются методы психотерапии, эффективность которых изучалась в научных исследованиях. Один из основных подходов — постепенное и контролируемое знакомство с объектом страха. Такой метод называют экспозиционной терапией.

Человек под руководством специалиста учится переносить тревогу и постепенно убеждается, что пугающая ситуация не обязательно приводит к опасным последствиям.

Работа может начинаться с обсуждения страха, просмотра изображений или других безопасных способов взаимодействия с объектом.

При этом не следует пытаться насильно сталкивать человека с тем, чего он боится. Подобные действия могут усилить тревогу.

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