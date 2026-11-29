Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 29 ноября. Вселенная подарит знакам зодиака возможность исправить старые ошибки и укрепить отношения. Главное — не упустить подсказки судьбы.

♈️ Овны

Овнам придется пересмотреть отношение к одному человеку. Неожиданный поступок заставит взглянуть на него иначе.

Космический совет: избегайте предубеждений.

♉️ Тельцы

Тельцам улыбнется удача в домашних делах. Даже небольшие перемены сделают привычную обстановку уютнее.

Космический совет: обновите пространство.

♊️ Близнецы

Близнецам предстоит разговор о будущем. Чужие планы могут удивительным образом совпасть с вашими желаниями.

Космический совет: ищите единомышленников.

♋️ Раки

Ракам захочется побаловать себя чем-нибудь необычным. Не откладывайте маленькие удовольствия до особого случая.

Космический совет: наслаждайтесь моментом.

♌️ Львы

Львам стоит внимательнее отнестись к семейным просьбам. Ваша поддержка окажется особенно ценной.

Космический совет: проявите участие.

♍️ Девы

Девам поступит интересная информация о работе. Не спешите делиться новостями, пока не выясните детали.

Космический совет: проверяйте факты.

♎️ Весы

Весам звезды обещают неожиданное примирение. Давняя обида потеряет значение после нескольких теплых слов.

Космический совет: отпустите прошлое.

♏️ Скорпионы

Скорпионам удастся произвести впечатление на важного человека. Ваша естественность окажется привлекательнее любых уловок.

Космический совет: оставайтесь собой.

♐️ Стрельцы

Стрельцам захочется сменить привычную обстановку. Короткая поездка подарит яркие впечатления.

Космический совет: выбирайте приключения.

♑️ Козероги

Козерогам предстоит разобраться с неожиданными расходами. Разумная экономия поможет сохранить спокойствие.

Космический совет: берегите накопления.

♒️ Водолеи

Водолеев посетит необычная творческая мысль. Запишите ее, прежде чем повседневные заботы отвлекут внимание.

Космический совет: ловите вдохновение.

♓️ Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на настроение любимого человека. Небольшая забота поможет вернуть душевную близость.

Космический совет: дарите нежность.

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