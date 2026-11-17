Старый хрусталь из серванта может стоить 55 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/ Сергей Пятаков

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Еще недавно такие предметы берегли для праздничных застолий, а сегодня некоторые из них становятся объектами коллекционной охоты.

Одна ваза из старого серванта может принести продавцу 55 200 рублей, а похожая конфетница с соседней полки — всего 469 рублей. Советский хрусталь, который когда-то считался признаком достатка и передавался из поколения в поколение, сегодня оценивается совершенно по-разному. Одни изделия покупатели готовы забирать за несколько сотен рублей, другие становятся предметом охоты коллекционеров.

При этом высокая цена зависит не от размера или блеска посуды. Значение имеют завод, автор модели, технология изготовления и сохранность. Поэтому прежде чем выставлять бабушкину вазу на продажу, стоит внимательно изучить ее происхождение. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему советский хрусталь потерял в цене

В СССР хрустальная посуда была дефицитом. Ее покупали к свадьбам и юбилеям, берегли для особых случаев и нередко годами хранили в сервантах. Заводы выпускали огромные партии бокалов, рюмок, салатниц и конфетниц, поэтому многие модели встречались практически в каждой квартире.

Сегодня ситуация изменилась: старые запасы массово поступают на вторичный рынок, а покупателей на одинаковые изделия не так много. Маркетплейс мебели подсчитал, что в первом квартале 2022 года средняя стоимость советского хрусталя составляла около 3730 рублей. За три месяца показатель снизился на 17%, хотя интерес к таким товарам вырос.

В обзоре aif.ru за декабрь 2025 года стопки предлагались примерно по 100 рублей за штуку, фужеры — по 500, салатницы — до тысячи рублей. Но среди обычной посуды встречаются и настоящие коллекционные экземпляры.

Как отличить хрусталь от обычного стекла

Не вся блестящая посуда из серванта является полноценным хрусталем. Советский ГОСТ 24315-80 разделял материалы по составу. Например, свинцовый хрусталь содержит от 24 до 30% оксида свинца, высокосвинцовый — более 30%, а малосвинцовый — от 18 до 24%. Существовал также бариевый хрусталь.

Отдельная категория — хрустальное стекло, в котором используется не менее 10% суммы оксидов свинца, бария, калия и цинка. Точно определить состав можно только лабораторным способом, однако предварительно оценить изделие получится и дома.

Для этого стоит обратить внимание на несколько особенностей:

Вес. При одинаковом объеме свинцовый хрусталь обычно тяжелее обычного стекла.

Блеск. Под солнечными лучами или лампой качественный хрусталь дает яркие радужные блики.

Звук. Если осторожно коснуться ногтем края тонкого бокала, хрусталь обычно издает продолжительный звон, а стекло звучит глуше.

Швы. Продольная линия на стенке может указывать на изготовление в пресс-форме.

Огранка. У изделий с ручной обработкой грани обычно более выраженные, а глубина рисунка может немного отличаться.

Какие заводы выпускали ценный хрусталь

Для коллекционеров важна история изделия. Среди известных производителей особенно выделяются Гусевский и Дятьковский хрустальные заводы.

История Гусевского предприятия началась в 1756 году, когда купец Аким Мальцов перенес стекольное производство на реку Гусь. Сегодня лучшие образцы продукции представлены в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном.

Дятьковский завод появился в 1790 году и также связан с семьей Мальцовых. Кроме того, в советских сервантах встречаются изделия белорусского завода «Неман», предприятия «Красный май» и Ленинградского завода художественного стекла.

У каждого производства были свои художественные особенности. Например, с заводом «Неман» связывают декоративную технику «неманская нить», а на Ленинградском заводе художник П. И. Зинченко создал модель вазы «Кора».

Поэтому заводская маркировка на донышке может оказаться важной подсказкой. Если предмет удастся сопоставить с известной авторской моделью, его стоимость может заметно отличаться от цены обычной посуды.

Какие вазы продаются за десятки тысяч рублей

Коллекционеры обращают внимание прежде всего на авторские изделия, необычные формы, цветной хрусталь и ручную огранку. Особый интерес представляет техника нацвета: прозрачную стеклянную основу покрывают слоем цветного стекла, а затем прорезают на поверхности декоративный рисунок.

Наглядный пример — архив продаж галереи «Однажды», опубликованный в октябре 2026 года. Трехсоставная ваза марганцевого оттенка Гусевского завода 1950–1960-х годов была продана за 55 200 рублей. Ваза «Кора» работы П. И. Зинченко ушла за 13 050 рублей, а большая гусевская ваза с рельефной резьбой — за 14 450 рублей.

При этом похожий возраст или принадлежность к одному заводу еще не гарантируют такую стоимость. Важны конкретная модель и состояние изделия.

Какие предметы почти ничего не стоят

Массовые прессованные конфетницы, салатницы, граненые рюмки и фужеры выпускались огромными тиражами. Сегодня на вторичном рынке можно найти множество одинаковых экземпляров, поэтому их цена остается невысокой.

В том же архиве галереи «Однажды» небольшая конфетница с алмазной гранью была продана всего за 469 рублей. Дятьковская конфетница-ладья стоила 1214 рублей, а гусевская ваза с цветным нацветом и сколами — 3500 рублей.

Последний пример показывает, насколько важна сохранность. Даже известный производитель и интересная технология не спасают предмет от снижения цены, если на нем есть трещины, сколы или царапины.

Как сохранить старую вазу перед продажей

Если среди домашней посуды обнаружился необычный экземпляр, не стоит торопиться с реставрацией. Самостоятельная полировка, попытки убрать сколы и агрессивная чистка могут испортить изделие.

Лучше сфотографировать вазу со всех сторон, отдельно показать донышко, маркировку и возможные повреждения. Бумажные заводские этикетки также не стоит снимать: они могут помочь установить происхождение предмета.

Старый хрусталь желательно мыть вручную в теплой воде, избегая кипятка, резких перепадов температуры и агрессивной химии. Для оценки стоимости стоит искать завершенные продажи аналогичных изделий, а не ориентироваться на суммы, которые продавцы просто указывают в объявлениях.

Большинство предметов из советских сервантов действительно не принесет больших денег. Но необычная форма, авторская модель и хорошая сохранность могут превратить привычную вазу в желанный экземпляр для коллекционера. Поэтому прежде чем расставаться с бабушкиным хрусталем, стоит внимательно осмотреть каждую полку.

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