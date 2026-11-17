Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Правоохранители устанавливают, когда ребенок появился на свет и как оказался в отходах.

Тело новорожденного младенца обнаружили на конвейерной ленте мусоросортировочного центра в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб ребенок и как его тело оказалось среди отходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

«Обнаружено было тело новорожденного младенца. Что с ним случилось, когда он родился, будут проверять в Следственном комитете», — рассказала собеседница агентства.

Как рассказали KP.RU в пресс-службе СУ СК по ХМАО-Югре, по факту произошедшего следственный отдел по городу Нижневартовску возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти ребенка.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают личность матери младенца, обстоятельства его рождения и гибели, а также выясняют, каким образом тело оказалось на территории мусоросортировочного центра.

Ранее в Москве возле мусорных контейнеров на улице Челюскинской также было обнаружено тело новорожденной девочки. На месте работали следователи и криминалисты, которые изучали записи камер видеонаблюдения и устанавливали возможных очевидцев.

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