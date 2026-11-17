Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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По данным ведомства, на записях также видно, как участники группы перевозили беспилотники по Ростовской области.

Кадры задержания подозреваемых в подготовке серии атак с применением беспилотников на юге России опубликовала 17 ноября Федеральная служба безопасности. По версии ведомства, к организации атак причастны украинские спецслужбы. ФСБ сообщила, что предотвратила их в ходе операции в Ростовской области.

На видео, как следует из материалов ведомства, зафиксировали перевозку беспилотников и другого оборудования. Часть техники перемещали по Ростову-на-Дону. ФСБ также сообщила, что оборудование собирали в частном доме в Тихорецке Краснодарского края, где находились дети.

Ранее ведомство сообщило, что в ходе операции задержали четырех участников группы. Еще двое, по данным ФСБ, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Следственное подразделение ведомства расследует уголовное дело.

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