Фото: www.globallookpress.com/Mario Cartelli

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После назначения Роберта Паттинсона на роль агента 007 внимание поклонников переключилось на актрис.

Amazon MGM Studios официально объявила, что следующим Джеймсом Бондом станет 40-летний британский актер Роберт Паттинсон. Режиссерское кресло досталось Дени Вильневу, известному по фильмам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».

Однако теперь у поклонников возник новый вопрос: кто окажется рядом с британским супершпионом? За десятилетия существования франшизы девушек Бонда играли многие актрисы, в том числе Урсула Андресс, Холли Берри, Ева Грин и Леа Сейду. Каждая героиня оставила свой след в истории агента 007.

Официально исполнительница главной женской роли пока не объявлена. Тем временем СМИ, поклонники и участники прогнозных рынков уже обсуждают возможных кандидаток. Одни актрисы знакомы Вильневу по предыдущим проектам, другие прославились яркими ролями в триллерах и боевиках.

Кто может стать новой девушкой Бонда и какие обстоятельства делают этих актрис интересными кандидатками — в материале 5-tv.ru.

Маргарет Куолли — главная фаворитка

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

Одно из самых обсуждаемых имен в гонке за роль новой спутницы агента 007 — Маргарет Куолли. Актриса известна по «Субстанции», «Однажды в… Голливуде» и сериалу «Уборщица. История матери-одиночки».

После объявления Паттинсона именно Куолли оказалась среди лидеров прогнозов на женскую роль. Актриса умеет сочетать внешнюю хрупкость с тревожной непредсказуемостью. Особенно ярко это проявилось в фильме ужасов «Субстанция», где ее героиня постепенно превращается в участницу жестокой борьбы за молодость и красоту.

В новой бондиане Куолли могла бы сыграть загадочную женщину, намерения которой остаются неизвестными до самого финала. Такой персонаж хорошо вписался бы в напряженную атмосферу фильмов Вильнева.

Аня Тейлор-Джой — красавица с опасным характером

Фото: globallookpress.com/mageSPACE

Звезда «Хода королевы», «Меню» и «Фуриосы» Аня Тейлор-Джой давно доказала, что способна играть как утонченных интеллектуалок, так и бесстрашных героинь.

В отличие от многих других кандидаток, Тейлор-Джой уже работала с Дени Вильневом. Актриса появилась во второй части «Дюны» в образе Алии Атрейдес. Ее опыт съемок в боевике «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» также может оказаться полезным для шпионского кино, где важную роль играют погони, драки и опасные трюки.

Аня способна убедительно сыграть женщину, которая внешне кажется беззащитной, но на деле оказывается гораздо опаснее своих противников. На фоне обсуждений нового фильма ее имя регулярно появляется в публикациях о возможном кастинге.

Сидни Суини — звезда сериалов

Фото: globallookpress.com/Alessandro Bremec

После «Эйфории», «Белого лотоса» и «Кто угодно, кроме тебя» актриса Сидни Суини стала одной из наиболее узнаваемых молодых звезд Голливуда.

Суини также фигурирует среди имен, которые обсуждаются в связи с новой бондианой. В частности, ее рассматривают участники прогнозных рынков, пытающиеся угадать будущую исполнительницу женской роли.

Внешне актриса могла бы напоминать классических девушек Бонда, однако ее фильмография позволяет представить и более сложный образ.

В спортивной драме «Кристи» Суини сыграла профессиональную боксершу Кристи Мартин. Работа потребовала серьезной физической подготовки и позволила показать актрису в необычном амплуа.

В шпионском фильме она могла бы стать не только любовным интересом главного героя, но и самостоятельной участницей опасной операции.

Флоренс Пью — девушка, способная дать отпор Бонду

Фото: globallookpress.com/Cover Images

Актриса Флоренс Пью уже знакома с миром масштабных боевиков благодаря роли Елены Беловой в проектах Marvel — фильмах франшизы «Мстители».

Пью также работала с Дени Вильневом, сыграв принцессу Ирулан в «Дюне: Часть вторая». Это обстоятельство делает ее интересной кандидаткой: режиссер знает возможности актрисы и уже выстраивал с ней рабочие отношения. С Робертом Паттинсоном, по информации СМИ, одним из преимуществ стало именно знакомство с Вильневом.

Пью умеет играть сильных, независимых женщин, которым не нужен постоянный защитник. В бондиане подобная героиня могла бы оказаться профессиональной шпионкой, действующей наравне с агентом 007.

Зендея — возможное воссоединение звезд «Дюны»

Фото: globallookpress.com/AD

Исполнительница роли Чани в «Дюне» может вновь встретиться с Паттинсоном на съемочной площадке. Паттинсон и Зендея также были задействованы в фильме «Вот это драма!». Поэтому у возможной экранной пары уже есть опыт совместной работы.

Зендея умеет сочетать эмоциональную глубину с образом решительной героини. Ее персонаж в «Дюне» не только сопровождает главного героя, но и открыто выступает против его решений. Подобная динамика могла бы интересно смотреться и в отношениях с Джеймсом Бондом.

При этом Зендея остается одной из самых востребованных актрис Голливуда. Возможное участие в новой франшизе зависело бы не только от творческих планов, но и от съемочного графика.

Кристен Стюарт — возвращение к Паттинсону спустя годы

Фото: globallookpress.com/Ivanka Voisin

Самый неожиданный вариант для поклонников «Сумерек» — новая встреча на экране бывших партнеров по знаменитой вампирской саге. Паттинсон и Стюарт приобрели мировую известность благодаря ролям Эдварда Каллена и Беллы Свон. Их экранная история любви стала одним из символов поп-культуры конца 2000-х.

С тех пор оба актера значительно изменили карьерное направление, сделав ставку на сложные драматические проекты. Совместная работа в бондиане могла бы вызвать огромный интерес публики. Но неизбежно возник бы вопрос, смогут ли зрители воспринимать их как новых героев, не вспоминая «Сумерки».

Издание The Independent называет Стюарт одним из необычных решений для франшизы.

Сьюки Уотерхаус — возлюбленная нового Бонда

Фото: globallookpress.com/Rocco Spaziani

Еще один из рассматриваемых поклонниками сценариев — появление рядом с Паттинсоном его партнерши в реальной жизни. Британская актриса, модель и певица известна в том числе по сериалу «Дейзи Джонс и The Six».

Уотерхаус и Паттинсон состоят в отношениях и воспитывают общего ребенка. Поэтому возможность их совместной работы сразу привлекла внимание журналистов.

Если бы создатели фильма выбрали такой вариант, зрителям было бы особенно интересно наблюдать за взаимодействием пары на экране.

Александра Даддарио — актриса, вокруг которой уже возник слух

Фото: globallookpress.com/John Fycke/AdMedia

Сразу после объявления нового Бонда в социальных сетях появились сообщения, что роль его партнерши досталась звезде «Белого лотоса». Публикации утверждали, будто Вильнев заинтересован в кандидатуре Даддарио, а сама актриса уже получила предложение. Некоторые аккаунты даже распространяли изображения, выдавая их за материалы с кинопроб.

Однако информация не подтвердилась. Amazon MGM Studios не объявляла об участии Даддарио, а крупные отраслевые издания не сообщали о заключенном контракте. Проверка публикаций показала, что слух распространялся преимущественно через неподтвержденные сообщения в социальных сетях.

Какой будет новая девушка Джеймса Бонда

Выбор партнерши Паттинсона особенно интересен из-за личности режиссера. В фильмах Дени Вильнева женские персонажи нередко играют самостоятельную и важную роль в развитии сюжета.

Поэтому новая героиня вполне может оказаться не просто романтической спутницей агента 007, а разведчицей, противницей или женщиной с опасной тайной.

Однако говорить о ее характере пока рано. Сценарий следующего фильма пишет Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки», а подробности сюжета остаются неизвестными.

Официальное объявление Amazon MGM Studios от 16 ноября подтвердило участие Паттинсона и основной творческой команды, но не раскрыло имена актрис.

Одна из главных интриг новой бондианы пока сохраняется. И вполне возможно, что будущая девушка Бонда окажется не среди наиболее обсуждаемых знаменитостей, а станет нетипичным выбором создателей картины.

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