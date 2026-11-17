ФСБ сообщила о задержании четырех человек по делу о подготовке терактов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ РФ5-tv.ru
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По оценке ведомства, украинские спецслужбы потратили на подготовку атак не менее 2,5 миллиона долларов.
Подготовку серии терактов на юге России пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. В ходе операции задержали четырех участников группы. Еще двое, по данным ведомства, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ruКак сообщили в ФСБ, завербованные россияне под контролем сотрудников ведомства поэтапно получали из-за рубежа взрывчатку и технику. Всего, по данным спецслужбы, поступило 700 килограммов взрывчатки, не менее 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов и оборудование для сборки беспилотников.
Среди предполагаемых целей ФСБ назвала военные корабли и гражданские суда в Каспийском море, а также военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры. По версии ведомства, к подготовке атак были причастны украинские спецслужбы.
Операция завершена. Следственное подразделение ФСБ расследует уголовное дело.
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