Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ РФ5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По оценке ведомства, украинские спецслужбы потратили на подготовку атак не менее 2,5 миллиона долларов.

Подготовку серии терактов на юге России пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. В ходе операции задержали четырех участников группы. Еще двое, по данным ведомства, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ruКак сообщили в ФСБ, завербованные россияне под контролем сотрудников ведомства поэтапно получали из-за рубежа взрывчатку и технику. Всего, по данным спецслужбы, поступило 700 килограммов взрывчатки, не менее 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов и оборудование для сборки беспилотников.

Среди предполагаемых целей ФСБ назвала военные корабли и гражданские суда в Каспийском море, а также военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры. По версии ведомства, к подготовке атак были причастны украинские спецслужбы.

Операция завершена. Следственное подразделение ФСБ расследует уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.