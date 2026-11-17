Фото: Кадр из к/ф «007: СПЕКТР», реж. Сэм Мендес, 2015 г.

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От Урсулы Андресс до Аны де Армас — актрисы, которые покоряли агента 007, предавали его и порой оказывались опаснее главных злодеев.

У Джеймса Бонда менялись лица, автомобили, оружие и противники. Но одна традиция оставалась неизменной: рядом с британским супершпионом всегда появлялись женщины, способные перевернуть его жизнь. Одни становились его союзницами, другие заманивали в ловушки, а некоторые заставляли знаменитого агента забыть о службе.

За более чем 60 лет бондианы роли девушек агента 007 исполнили десятки актрис. Среди них — Урсула Андресс, Холли Берри, Ева Грин, Моника Беллуччи и Ана де Армас. Для одних участие во франшизе стало главным карьерным прорывом, для других — возможностью показать себя в совершенно неожиданном образе.

Кто из знаменитых красавиц покорял Джеймса Бонда, кому удалось стать его женой и как менялись экранные спутницы легендарного шпиона — в материале 5-tv.ru.

Урсула Андресс — девушка, которая вышла из моря и вошла в историю

Фото: globallookpress.com/imago stock&people

Первой по-настоящему культовой девушкой Бонда стала швейцарская актриса Урсула Андресс. В фильме «Доктор Ноу» она сыграла Ханни Райдер — загадочную красавицу, которую агент 007 встречает на тропическом острове.

Сцена, в которой героиня выходит из моря в белом купальнике с ножом на поясе, стала одной из самых узнаваемых в истории кино. После выхода картины Андресс превратилась в международную знаменитость.

Примечательно, что ее героиня не была профессиональной шпионкой. Ханни добывала раковины, умела выживать на острове и не боялась опасностей.

Именно Андресс во многом задала визуальный образ будущих девушек Бонда: яркая внешность, запоминающийся костюм и появление, которое зрители обсуждают десятилетиями.

Хонор Блэкман — женщина, которую Бонд не смог покорить с первого взгляда

Фото: Кадр из к/ф «Голдфингер», реж. Гай Хэмилтон, 1964 г.

В фильме «Голдфингер» британская актриса Онор Блэкман сыграла Пусси Галор — опытную летчицу, возглавляющую группу пилотов.

В отличие от многих ранних героинь бондианы, она не спешила поддаваться обаянию супершпиона. Пусси работала на опасного преступника, самостоятельно принимала решения и обладала навыками, которые делали ее серьезным противником.

Блэкман пришла во франшизу уже известной актрисой. Она прославилась благодаря британскому сериалу «Мстители», где играла специалиста по боевым искусствам Кэти Гейл.

Ее героиня стала одним из первых примеров женщины, способной конкурировать с Бондом не только в остроумии, но и в профессиональных навыках.

Диана Ригг — единственная женщина, ставшая женой агента 007

Фото: globallookpress.com/Manchester Daily Express

Бонд привык к коротким романам, но однажды все-таки решил жениться. Его избранницей стала Трейси ди Виченцо, которую сыграла Диана Ригг в фильме «На секретной службе Ее Величества».

Трейси оказалась совсем не обычной спутницей шпиона. За ее внешней уверенностью скрывались тяжелые переживания, а отношения с Бондом постепенно превратились в настоящую любовную историю.

Герои сыграли свадьбу, однако счастливый финал оказался невозможен. Трейси погибла вскоре после церемонии, оставив Бонда вдовцом.

Эта трагедия стала одной из самых драматичных страниц бондианы и повлияла на дальнейшее развитие персонажа.

Диана Ригг к тому времени уже была звездой сериала «Мстители». Спустя десятилетия новое поколение зрителей узнало ее благодаря роли Оленны Тирелл в «Игре престолов».

Джейн Сеймур — красавица, которая предсказывала будущее

Фото: globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

В 1973 году в фильме «Живи и дай умереть» появилась одна из самых загадочных девушек Бонда — Солитер в исполнении Джейн Сеймур.

Героиня обладала способностью предсказывать будущее с помощью карт Таро. Ее дар использовал преступник Кананга, пока в жизни девушки не появился агент 007.

История Солитер объединила шпионский сюжет с мистикой, а юная Сеймур стала одной из самых заметных новых актрис франшизы.

Впоследствии она построила успешную телевизионную карьеру и получила широкую известность благодаря сериалу «Доктор Куин, женщина-врач».

Для Сеймур роль девушки Бонда стала важным шагом на пути к международной популярности.

Грейс Джонс — девушка, которая могла убить Бонда голыми руками

Фото: Кадр из к/ф «Вид на убийство», реж. Джон Глен, 1984 г.

В 1985 году создатели франшизы решили отойти от привычного образа романтической спутницы. В картине «Вид на убийство» появилась Мэй Дэй — опасная сообщница злодея Макса Зорина. Ее сыграла певица, модель и актриса Грейс Джонс.

Необычная внешность, экстравагантные костюмы и впечатляющая физическая сила сделали героиню одной из самых ярких женщин бондианы.

Мэй Дэй сначала противостояла агенту 007, а затем изменила свою позицию. В финале она пожертвовала собой, чтобы сорвать преступный план.

Для Джонс эта роль стала продолжением ее сценического образа — независимой, дерзкой и совершенно не похожей на традиционных голливудских красавиц женщины.

Мишель Йео — девушка Бонда, которой не требовалось спасение

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

В фильме Завтра не умрет никогда Мишель Йео сыграла Вэй Лин — китайского агента, расследующего международный заговор.

Ее героиня не уступала Бонду в боевых навыках и уверенности. Вместо привычных сцен спасения зрители увидели двух профессионалов, вынужденных действовать сообща.

Йео уже имела опыт съемок в гонконгских боевиках, поэтому убедительно выглядела в сложных экшен-эпизодах.

Позднее актриса снялась в картине «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а в 2023 году получила «Оскар» за главную роль в фильме «Все везде и сразу».

Ее участие в бондиане стало одним из первых заметных шагов к мировой известности за пределами азиатского кинематографа.

Холли Берри — девушка, повторившая легендарный выход из моря

Фото: globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

В фильме «Умри, но не сейчас» американская актриса Холли Берри сыграла Джинкс — сотрудницу американской разведки.

Создатели картины намеренно отослали зрителей к знаменитому появлению Урсулы Андресс. Героиня Берри вышла из воды в оранжевом купальнике, повторив одну из самых известных сцен франшизы.

Однако Джинкс была не просто очередной красавицей рядом с агентом 007. Она выполняла собственную миссию, владела оружием и могла самостоятельно справляться с противниками.

К моменту выхода фильма Берри уже получила премию «Оскар» за драму «Бал монстров».

Ее персонаж оказался настолько заметным, что обсуждалась возможность отдельного фильма о Джинкс, хотя проект так и не был реализован.

Ева Грин — женщина, разбившая сердце Джеймсу Бонду

Фото: globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Одной из самых важных героинь современной бондианы стала Веспер Линд в исполнении Евы Грин.

В фильме «Казино Рояль» она появилась как сотрудница британского казначейства, которой поручили контролировать деньги, выделенные Бонду для участия в покерном турнире.

Сначала отношения героев строились на взаимном недоверии и остроумных перепалках. Постепенно между ними возникли чувства, заставившие Бонда задуматься об уходе со службы.

Но история закончилась трагически. Выяснилось, что Веспер скрывала важную тайну, а ее гибель стала тяжелым ударом для агента.

Именно отношения с героиней Грин помогли показать нового Бонда в исполнении Дэниела Крейга: более уязвимого, эмоционального и способного на глубокие переживания.

Ольга Куриленко — девушка Бонда, которая отказалась от романа

Фото: Кадр из к/ф «Квант милосердия», реж. Марк Форстер, 2008 г.

Ольга Куриленко сыграла Камиллу Монтес в фильме «Квант милосердия». Ее героиня стремилась отомстить человеку, виновному в гибели ее семьи. Ради этой цели она была готова подвергать себя смертельной опасности.

Камилла и Бонд объединились против общего противника, но их отношения развивались совсем не так, как в предыдущих фильмах. Между персонажами не возникло привычного для франшизы романа. Их сближали пережитые потери и желание добиться справедливости.

Этот сюжет стал еще одним свидетельством перемен в бондиане. Женщина могла играть важную роль в истории агента 007, не становясь его возлюбленной.

Моника Беллуччи — женщина, сломавшая возрастные стереотипы Бонда

Фото: ТАСС/ EPA/ CLAUDIO ONORATI

Появление Моники Беллуччи в фильме «007: Спектр» вызвало отдельную волну обсуждений. На момент съемок итальянской актрисе было 50 лет. Она стала самой возрастной исполнительницей роли романтической партнерши Бонда во франшизе.

Беллуччи сыграла Люсию Скиарру — вдову преступника, оказавшуюся под угрозой после смерти мужа. Актриса признавалась, что сначала удивилась предложению режиссера Сэма Мендеса. Она даже предположила, что ее приглашают на роль руководительницы британской разведки.

Беллуччи предложила называть себя не девушкой, а женщиной Бонда, подчеркнув, что возраст не должен определять привлекательность героини. Ее участие стало заметным событием в истории франшизы и вызвало обсуждение возрастных стандартов Голливуда.

Леа Сейду — женщина, с которой Бонд захотел начать новую жизнь

Фото: www.globallookpress.com/Columbia Pictures

Французская актриса Леа Сейду получила одну из самых значительных женских ролей поздней бондианы. Ее героиня Мадлен Суонн впервые появилась в «Спектре», а затем вернулась в фильме «Не время умирать».

Мадлен — психолог и дочь человека, связанного с преступной организацией. Ее прошлое оказывается тесно переплетено с опасностями, которые преследуют Бонда. Именно с ней агент решается на серьезные отношения и пытается оставить шпионскую жизнь позади.

В последней картине с Дэниелом Крейгом выясняется, что у пары есть дочь. Это открытие становится одним из главных эмоциональных поворотов истории.

Героиня Сейду не просто сопровождает Бонда: она становится центральной фигурой его личной драмы.

Ана де Армас — всего несколько минут, чтобы покорить зрителей

Фото: globallookpress.com/Nicola Dove

Кубино-испанская актриса Ана де Армас появилась в фильме «Не время умирать» в роли Паломы — молодой сотрудницы ЦРУ. Несмотря на сравнительно небольшое экранное время, героиня стала одним из самых обсуждаемых персонажей картины.

Палома встречает Бонда во время операции на Кубе. Сначала она производит впечатление неопытной сотрудницы, но быстро демонстрирует профессиональную подготовку и способности к рукопашному бою. Ее эффектная сцена с перестрелкой в вечернем платье стала одной из наиболее запоминающихся в фильме.

Актриса уже работала с Дэниелом Крейгом над детективом «Достать ножи», поэтому их новая встреча на экране стала приятным сюрпризом для поклонников.

После бондианы де Армас продолжила карьеру в крупных голливудских проектах, включая «Блондинку», за которую получила номинацию на «Оскар».

Как изменились девушки Джеймса Бонда за 60 лет

Первые фильмы о британском супершпионе часто строили женские образы вокруг красоты, загадочности и романтических отношений с главным героем.

Но постепенно спутницы агента 007 становились самостоятельнее. Они превращались в профессиональных разведчиц, опасных противниц и персонажей с собственными мотивами.

Современная бондиана допускает даже отношения без романтической линии, как в случае с Камиллой Монтес, или историю любви, полностью меняющую судьбу главного героя, как произошло с Мадлен Суонн.

На протяжении десятилетий эти роли исполняли актрисы с совершенно разным опытом — от начинающих звезд до обладательниц престижных кинопремий.

И пока Джеймс Бонд снова меняет лицо, остается один из главных вопросов будущей франшизы: какой окажется женщина, способная удивить нового агента 007?

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