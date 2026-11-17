Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Киевский боевики вновь атаковали Крымский мост. В результате чего движение автомобилей и поездов было временно прекращено. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

«В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено», — сказано в публикации.

В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб. По предварительным данным, в результате атаки киевских боевиков пострадавших нет.

В Минтрансе России порекомендовали автомобилистам не выезжать в сторону Крымского моста. Лучше всего составить альтернативные маршруты передвижения.

За последние двое суток ВСУ неоднократно наносили удар по Крымскому мосту. Первая атака по объекту была совершена утром 16 ноября. Тогда глава региона Сергей Аксенов заявил, что ситуация находится под его личным контролем. Власти республики развернули оперативный штаб в Керчи.

Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Крымский мост. Он отмечал, что разрушения незначительные. В своей речи представитель Кремля также отметил работу российских бойцов, которые отражали атаку украинских БПЛА. Он напомнил, что при массированных ударах ни одна система не может гарантировать объектам стопроцентную защиту.

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