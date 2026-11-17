Фото, видео: Специальная Олимпиада России; 5-tv.ru

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Проявить себя приехали 700 участников из 41 регионов страны.

Петербург на несколько дней стал столицей Всероссийской спартакиды Специальной Олимпиады. На турнире собрались более 700 особенных спортсменов со всей страны. Им предстоит состязаться в нескольких дисциплинах. Каждый из участников — пример невероятной силы духа.

Сегодня они выходят на арену не просто за медалью, а за правом сказать: «Я смог». Все покажет корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Этих спортсменов зал встречает стоя и громкими аплодисментами. За каждой их победой — не только спортивный результат, но и ежедневная работа над собой. И доказательство того, что возможности человека гораздо шире любых стереотипов.

Петербург принимает Всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады, которая собрала 700 участников из 41 региона страны. В зале — флаги, яркие костюмы, на сцене — известные артисты.

Спартакиада — не только возможность проявить себя в спорте, но и увидеть новые города и завести друзей. А главное — почувствовать себя частью большого события.

«Это большая мотивация для детей двигаться дальше. И, посмотрев на такие масштабные соревнования, можно больше себя проявлять», — сказала наставник команды из Хабаровска Ольга Воробьева.

«Конечно, радостно. В первый раз я в этом городе, и хочется посмотреть на все», — сказал участник спартакиады Денис Барабанов.

Соревнуются сразу в нескольких дисциплинах: в боулинге, пауэрлифтинге и бочче. Последнее — игра на точность, где главное не сила броска, а мастерство и расчет. Попадание мяча, аплодисменты.

Карина Аверина из Томска бочче увлеклась пять лет назад. За плечами — десятки соревнований и множество наград.

«Заниматься дальше, идти дальше, заниматься спортом этим», — сказала участница Спартакиады Карина Аверина.

Егор Стрикун способен поднять вес втрое больше своего — 120 килограммов. Одиннадцать лет назад начинал с тридцати. Это годы тренировок и упорства, которому позавидуют многие профессиональные спортсмены.

«Поначалу каждому тяжело, а потом тренируешься и становится легче. Спорт дает мне уверенность в себе и мотивацию», — сказал участник спартакиады Егор Стрикун.

Специальная Олимпиада уже 27 лет объединяет атлетов с особенностями интеллектуального развития. И ее задача гораздо шире, чем спортивные результаты. Это возможность для тысяч людей вести активную жизнь, путешествовать, общаться и выходить за пределы привычного круга общения.

«Создана она была не только для того, чтобы спортсмены реализовывались на спортивных площадках и улучшали свои результаты, а для того чтобы люди с особенностями интеллектуального развития получили возможность жить активной жизнью. Выезжать за пределы интернатов, где они зачастую проводят всю свою жизнь», — сказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Спартакиада в Петербурге продлится до 20 ноября. И главное в ней не результат на табло и количество наград. Важно, что у каждого участника есть возможность выйти на площадку и проявить себя.

В Петербург приехали спортсмены с разным уровнем подготовки и разных возрастов — от 14 лет и старше. Но проигравших здесь не будет. Все участники поднимутся на пьедестал почета и получат награду. Ведь каждый спортсмен здесь уже победитель.

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