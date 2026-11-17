Фото, видео: 5-tv.ru

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В повестке встречи — региональная безопасность.

Сотрудничество России с азиатскими партнерами обсуждают в эти минуты в Маниле. Туда для участия в саммите АСЕАН прибыл глава нашего МИД Сергей Лавров.

Среди участников — лидеры стран Юго-Восточной Азии, а также представители США и Китая. В повестке — региональная безопасность. В частности, Россия намерена поднять вопрос о рисках усиления присутствия НАТО в Азии. Обсудят также экономику, энергетику.

Генсек АСЕАН заявил, что рассчитывает на помощь Москвы в борьбе с интернет-преступностью.

Что такое АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) представляет собой региональную межправительственную организацию политического, экономического и культурного профиля, объединяющую 11 государств Юго-Восточной Азии.

Организация была образована 8 августа 1967 года в Бангкоке, когда был подписан документ, известный как «Декларация АСЕАН», или «Бангкокская декларация».

Договорное оформление АСЕАН состоялось только в 1976 году. Тогда на острове Бали были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларация согласия АСЕАН.

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