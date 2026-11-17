Фото: 5-tv.ru

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Родственники рассказали, что девушка неоднократно нажимала кнопку вызова персонала, однако ей так и не была оказана должная помощь.

Сотрудники СК РФ выясняют обстоятельства смерти 19-летней студентки в больнице Саранска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств смерти жительницы Республики Мордовия в медицинском учреждении», — сказано в публикации Следкома в мессенджере МАКС.

Прежде в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в больнице Саранска скончалась 19-летняя студентка. Девушка обратилась в медицинское учреждение для изменения формы носа. После проведенной ринопластики пациентку перевели в отдельную палату, где ее состояние начало ухудшаться. Студентка, по словам родственников, неоднократно нажимала кнопку вызова персонала, однако ей так и не была оказана должная помощь.

По данному факту СК возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Республике Мордовия Коробову О. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — сказано в публикации Следкома.

Ранее подобная трагедия произошла в Рязани. Там во время липосакции скончалась 41-летняя женщина. Процедуру проводила 28-летняя местная жительница, у которой не было ни высшего медицинского образования, ни лицензии на осуществление медицинской деятельности. Подозреваемая с июля принимала клиентов в арендованном кабинете торгового центра на Московском шоссе. Там она оказывала услуги пластического хирурга.

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