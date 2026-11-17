Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Хотел сэкономить на дороге, а получил поездку с совершенно неожиданным финалом.

В американском штате Теннесси 53-летний Джон Джексон, находившийся в розыске в Кентукки, сам обратился к полицейским с просьбой подвезти его. Однако вместо поездки по нужному адресу мужчина оказался в тюрьме, поскольку сотрудники обнаружили действующий ордер на его арест. Об этом сообщает издание People со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Необычный инцидент произошел 15 ноября в Нэшвилле. Полицейские остановили автомобиль для проверки, когда к ним подошел Джексон. Мужчина попросил сотрудников подбросить его, но в ответ правоохранители решили установить его личность.

Проверка по базе данных показала, что житель Кентукки находится в розыске. Чтобы исключить ошибку, полицейские дополнительно связались с подразделением, отвечающим за учет ордеров, и получили подтверждение.

После этого Джексона задержали. Вместо того чтобы доставить мужчину к месту назначения, сотрудники отвезли его в тюрьму округа Дэвидсон.

Суд установил для задержанного залог в размере 75 тысяч долларов. В дальнейшем его планируют экстрадировать в округ Джефферсон штата Кентукки, где он находится в розыске.

Как другой беглец попался на такой же просьбе

Похожий случай произошел в июле 2017 года в американском штате Луизиана. Тогда 30-летний Джансен Саймон, скрывавшийся от правоохранителей около четырех лет, остановил патрульный автомобиль и попросил подвезти его.

Мужчина оказался один на обочине шоссе после того, как его оставили друзья. Около половины второго ночи он заметил полицейскую машину и решил обратиться за помощью.

За рулем находился помощник шерифа, который возвращался домой после службы. Прежде чем согласиться помочь незнакомцу, он проверил его личность.

Выяснилось, что Саймона разыскивали с 2013 года после драки в баре, во время которой он ударил другого мужчину молотком по голове. Также в отношении беглеца действовали еще два судебных ордера.

В результате вместо поездки к знакомым мужчина оказался в следственном изоляторе округа Лафурш. Как сообщало Fox News со ссылкой на местное управление шерифа, задержанного поместили под стражу без права освобождения под залог.

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