The Sun: мужчина убил женщину и спрятал ее под кроватью

Фото: 5-tv.ru

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Он сам позвонил в полицию.

В британском Манчестере 36-летний Кайл Ховард признал себя виновным в убийстве 44-летней Кили Аспиналл, тело которой он спрятал под кроватью. Мужчина два дня находился рядом с погибшей и сообщил о преступлении только после того, как появился неприятный запах. Об этом сообщает The Sun.

По данным правоохранителей, Ховард нанес женщине ножевые ранения, после чего скрыл ее тело.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, мужчина не стал отрицать случившееся. Более того, он сразу признался, что убил Аспиналл двумя днями ранее.

«Нет никакого смысла вам здесь находиться. Я это сделал, она мертва. Она мертва уже два дня», — заявил Ховард прибывшим сотрудникам экстренных служб.

Почему убийца решил вызвать полицию

Тело Кили Аспиналл обнаружили 25 мая. Как следует из материалов расследования, к этому моменту женщина была мертва уже около двух суток. Все это время Ховард не сообщал о произошедшем.

Позднее он объяснил сотрудникам полиции, что решил обратиться в экстренные службы из-за запаха, исходившего от тела. При осмотре помещения правоохранители обнаружили погибшую под кроватью.

По данным полиции, Ховард открыто признал свою причастность к смерти Аспиналл непосредственно после прибытия экстренных служб. Его сразу задержали по подозрению в убийстве.

Следователям предстояло установить обстоятельства нападения и собрать доказательства, которые позволили бы предъявить мужчине обвинение.

Что произошло после задержания подозреваемого

Сразу после ареста Ховард не смог оставаться под стражей без медицинской помощи. У мужчины обнаружили инфекцию руки, из-за которой он несколько дней провел в больнице.

Подробности возникновения повреждения и его возможная связь с преступлением не раскрываются. После завершения лечения Ховарда выписали из медицинского учреждения и 1 июня вернули под стражу.

Уже на следующий день, 2 июня, ему предъявили обвинение в убийстве Кили Аспиналл. Первоначально мужчина отрицал свою вину.

Однако впоследствии позиция обвиняемого изменилась.

Как убийца признал вину спустя несколько месяцев

Во время очередного судебного заседания Кайл Ховард признал себя виновным в убийстве 44-летней женщины. Необходимость проводить продолжительный судебный процесс с рассмотрением всех доказательств и показаний свидетелей отпала.

По словам представителей полиции, признание стало важным событием для родственников погибшей, которым не придется вновь переживать обстоятельства трагедии во время длительного разбирательства.

«Его действия продемонстрировали шокирующий уровень жестокости и полное пренебрежение к Кили», — подчеркнул детектив.

Новое заседание назначено на среду, 18 ноября 2026 года, в Королевском суде Манчестера. Конкретный срок заключения пока не определен.

В Великобритании за убийство предусмотрено обязательное пожизненное лишение свободы. При назначении наказания суд устанавливает минимальный срок, который осужденный должен отбыть до возможного рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении.

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