Охранник надругался над телом умершей 79-летней женщины и пытался скрыть это

Фото: 5-tv.ru

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Коллеги обнаружили мужчину в морозильной камере морга с расстегнутыми брюками.

В штате Аризона присяжные признали 49-летнего бывшего охранника больницы Рэндалла Берда виновным в сексуальном насилии над телом 79-летней умершей пациентки. Мужчину обнаружили в морозильной камере морга при подозрительных обстоятельствах. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.

Как охранника обнаружили рядом с телом женщины

Инцидент произошел в больничном морге, куда сотрудники службы безопасности доставляли тела умерших пациентов. Около 5:30 утра несколько охранников пришли на работу и заметили, что главный вход в морг открыт. Это показалось им необычным, поскольку помещение должно было оставаться закрытым.

Когда сотрудники вошли внутрь, они обнаружили открытую морозильную камеру. В ней находился их коллега Рэндалл Берд.

Рядом с мужчиной на каталке лежало тело 79-летней женщины, скончавшейся естественной смертью. Мешок для перевозки умерших был расстегнут, а больничная одежда пациентки оказалась поднята выше живота. По словам свидетелей, Берд пытался прикрыть тело, когда заметил коллег.

Его собственная форма также выглядела неопрятно. Ремень был снят и лежал на каталке рядом с умершей, а ширинка брюк оставалась расстегнутой.

Охранники обратили внимание и на поведение мужчины. Он сильно потел, заметно нервничал и не смог убедительно объяснить, что произошло. Сотрудники заподозрили неладное и сообщили руководству больницы об обнаруженном.

Мужчина заявил, что потерял сознание и упал на тело

После произошедшего Берд попытался объяснить коллегам свое нахождение в морозильной камере. По его словам, он внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина утверждал, что у него произошел приступ, из-за которого он потерял равновесие, схватился за тело умершей пациентки и упал.

Охранник также заявил, что во время падения повредил мешок для транспортировки тела. Именно этим он объяснил расстегнутую молнию и состояние одежды женщины.

Однако коллеги сочли его рассказ неправдоподобным. Позднее, когда Берда допрашивали полицейские, он повторил ту же версию событий.

По данным следствия, служебные обязанности охранников действительно предусматривали доставку тел в морг и их размещение в морозильной камере. Но вскрывать мешки для перевозки умерших сотрудникам службы безопасности не разрешалось. Берд не имел служебных оснований открывать мешок или каким-либо образом трогать одежду покойной.

Какие улики обнаружили следователи

После поступления сообщения правоохранительные органы начали расследование. Специалисты изучили обстоятельства обнаружения тела, опросили сотрудников больницы и собрали материалы для проведения экспертиз.

Одним из наиболее важных доказательств стали результаты исследования биологических следов. Эксперты обнаружили ДНК Рэндалла Берда на теле умершей женщины.

Кроме того, при исследовании тела выявили переломы ребер, возникшие уже после смерти пациентки. Эти повреждения стали еще одним обстоятельством, которое следователи учитывали при восстановлении произошедшего.

Первоначальные объяснения охранника не убедили правоохранительные органы. В результате мужчине предъявили обвинения в совершении сексуальных действий с телом умершего человека.

Какое наказание грозит бывшему охраннику

Присяжные признали Рэндалла Берда виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с сексуальными действиями с телом умершей пациентки.

Согласно судебным документам, за каждый эпизод предусмотрено наказание от 12 до 45 месяцев лишения свободы. Если суд назначит максимальные сроки и постановит отбывать их последовательно, общая продолжительность заключения может составить 15 лет.

При этом окончательное решение о наказании еще не принято. Оглашение приговора назначено на 18 декабря 2026 года.

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