Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актер любит животных и при возможности завел бы много собак.

У народного артиста России Юрия Стоянова живет собака — его четвероногому другу уже 13 лет. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль».

Актер заявил, что всегда держал только одного питомца, а не нескольких. Животное, несмотря на столь преклонный возраст, чувствует себя хорошо. Стоянов не готов думать о том, что когда-нибудь собаки не станет и что будет после нее.

«У меня всегда было по одной (собаке — Прим.ред.). Сейчас у меня есть пес, ему уже 13 лет, но он еще ничего. <…> Я не хочу думать о том, что будет после этой собаки», — сказал он.

Артист с грустью отметил, что люди живут дольше своих питомцев, и назвал это по-настоящему тяжелым испытанием. В пример Стоянов привел легенду кино Алена Делона, который «бесконечно хоронил друзей» в своем поместье.

Кроме того, актер добавил, что, если бы у него была возможность, он собрал бы у себя много собак. Артист даже готов подобрать тех, кто находится «в радиусе десяти километров» от дома.

У Стоянова живет мальтийская болонка по кличке Пончик. Актер не раз тепло отзывался о питомце и подчеркивал, что Пончик вместе с женой и детьми — один из самых близких ему друзей. Он также рассказывал, что собака сильно привязана к семье и довольно ревнива, но восхищается ее преданностью.

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