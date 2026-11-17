Три человека погибли в результате авиакатастрофы возле Гранд-Каньона в США

Фото: www.globallookpress.com/Jan Richter

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Экстренные службы устанавливают все причины случившегося.

Жертвами крушения самолета возле национального парка Гранд-Каньон в штате Аризона в США стали три человека. Об авиакатастрофе сообщило РИА Новости со сслыкой на заявление пресс-служба заповедной зоны.

Центр связи парка получил в 09:30 мск 16 ноября сигнал об исчезновении воздушного судна. Позже представители службы национальных парков страны обнаружили обломки разбившегося самолета — их нашли рядом с северной границей Гранд-Каньона.

На борту упавшего транспортного средства находились три человека. В пресс-службе парка добавили, что все, кто находился внутри самолета, погибли. Другие обстоятельства случившегося, в том числе причины крушения, пока устанавливаются.

В начале ноября авиакатастрофа произошла в Германии: легкомоторный самолет упал прямо на участок трассы А2 к северо-востоку от Магдебурга. К месту происшествия сразу прибыли пожарные и сотрудники других экстренных служб.

Местные полицейские заявили, что в результате крушения транспортного средства погибли два человека. Судно упало на дорогу, где в этот момент проезжали машины. Правоохранители добавили, что автомобили не получили повреждений.

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