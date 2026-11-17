Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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В Осло объяснили решение смягчением санкций со стороны международных спортивных федераций. Ограничения также затронули сопровождающих атлетов.

Власти Норвегии запретили въезд в страну российским спортсменам. Начиная с этой недели нашим и белорусским атлетам перестают выдавать визы.

Ограничения распространяются также на спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, и их сопровождающих.

Это решение в Осло объяснили тем, что международные федерации начали смягчать санкции в отношении россиян и белорусов и допускать их к соревнованиям.

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