Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Перед сроком уплаты налогов злоумышленники активизировали рассылку фальшивых уведомлений. Для кражи денег они используют поддельные сайты и вредоносные приложения.

Меньше месяца остается у россиян на уплату налогов, и этим уже вовсю пользуются мошенники. О новых схемах обмана пишут сегодня «Известия».

Злоумышленники рассылают фальшивые налоговые уведомления с суммой и предложением оплатить. Переход по вложенной ссылке или QR-коду ведет на поддельный сайт, где похищают деньги и данные банковских карт.

Еще одна уловка — под видом официального приложения налоговой службы предлагают скачать вредоносную программу. Также могут поступать звонки от лжесотрудников ФНС и ФСБ.

Чтобы не попасться и не лишиться денег, эксперты по кибербезопасности советуют проверять все в личном кабинете на «Госуслугах».

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