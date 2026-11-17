Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Catholic Press Photo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Понтифик не пострадал и продолжил приветствовать верующих, собравшихся на заключительную мессу в Лиме.

Папе римскому Льву XIV попали в лицо небольшие четки, брошенные из толпы во время его проезда на папамобиле в столице Перу. Инцидент произошел в понедельник на территории авиабазы Лас-Пальмас в районе Сурко перед заключительным богослужением. Об этом сообщает El País со ссылкой на перуанскую газету El Comercio.

Понтифик направлялся к главному алтарю и приветствовал собравшихся вдоль маршрута верующих. В этот момент кто-то из толпы бросил в его сторону четки, которые угодили ему прямо в лицо.

На опубликованных кадрах видно, как Лев XIV сразу поднес руку к месту удара, однако не стал прерывать поездку и продолжил приветствовать людей.

Происшествие никак не отразилось на движении папского кортежа и проведении мессы. Как передает El País со ссылкой на официальное информационное агентство Ватикана Vatican News, глава Католической церкви не получил травм.

Заключительное богослужение на авиабазе Лас-Пальмас стало финальным событием визита понтифика в Перу. По сведениям Vatican News, на мессу пришли около 1,5 миллиона человек.

После церемонии Лев XIV отправился на авиабазу Кальяо, где состоялось официальное прощание с представителями местных властей. Затем папа римский вылетел в Рим, завершив поездку по Южной Америке. В рамках путешествия он также посетил Аргентину и Уругвай.

С Перу понтифика связывают более двух десятилетий жизни. Впервые он прибыл в страну в 1982 году как миссионер, впоследствии получил перуанское гражданство, а с 2015 по 2023 год руководил епархией Чиклайо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.