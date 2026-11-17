Weeek: сотрудники чаще всего спорят с руководителями о способах выполнения задач

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Чем чаще возражения работника остаются без ответа, тем быстрее недовольство переходит в открытую форму.

Раскаленный воздух в офисе выматывает и работников, и начальство, но выяснения отношений все же происходят регулярно. О чем чаще всего спорят сотрудники с руководителями, рассказали журналисты издания Газета.ru со ссылкой на исследование таск-трекера Weeek.

В опросе участвовали свыше тысячи специалистов из разных отраслей — от IT и торговли до образования, производства, маркетинга и строительства. Расхождение в том, как выполнять работу, назвали главной причиной 34% респондентов. Объем задач и нагрузка оказались на втором месте — 31%. По 25% участников указали на требования, которые постоянно меняются, и на общение по работе после окончания дня. Еще 23% ссорятся из-за поручений, не входящих в их обязанности.

Конфликты с руководством — периодические или частые — знакомы 72% опрошенных. При этом 51% называет отношения с непосредственным начальником хорошими или очень хорошими, а 49% дают им отрицательную оценку.

Трудности, связанные с работой, участники чаще всего обсуждают с коллегами — 51%. Еще 28% делятся с друзьями и близкими вне работы, 9% идут к сотрудникам других отделов, 3% — к руководителю другого уровня.

«Руководитель считает требования очевидными, а сотрудник иначе представляет способ выполнения работы или ее объем… Согласие выполнить поручение не всегда означает разрешение конфликта. Если возражения сотрудника остались без ответа, недоговоренности могут накапливаться и проявляться в последующих спорах», — приводит издание слова сооснователя Weeek Инги Скерсь.

Поддержка коллег, по ее мнению, напряжение снижает, но причину конфликта не устраняет. Чтобы что-то изменилось, разговор о перегрузе или ошибках должен заканчиваться пересмотром рабочих договоренностей, подытожила Скерсь. В любых конфликтах ключевым является стремление к компромиссу. Победа в споре — не всегда позитивный итог, и это касается и рабочих, и личных отношений. Ранее психолог Ольга Романив объяснила, какие ошибки превращают обычную ссору в разрушительный скандал.

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