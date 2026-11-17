Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Подлинный вариант совсем не похож на привычное новогоднее блюдо.

Росстандарт включил в новый национальный стандарт русской традиционной кухни рекомендации по приготовлению салата оливье — теперь у исторического рецепта есть официальное описание. С документом ознакомилось РИА Новости.

В тексте сказано, что подлинный вариант блюда состоит из жареных или запеченных рябчиков, овощей, маринадов и соуса провансаль ссоей-кабуль. По стандарту салат является разновидностью русского винегрета. При этом колбаса, мясо и язык в рецепте не указаны.

Кроме рябчиков, по ГОСТу в исторический оливье кладут отварной картофель, огурцы, каперсы, оливки, латук и раковые шейки. Также в рецепте есть ланспик — желе из бульона на костях рябчиков. Для особого шика рекомендуется добавить свежие трюфели.

В стандарте подчеркивается, что название блюда отсылает к его создателю — Люсьену Оливье, который управлял московским рестораном. Блюдо появилось в меню еще в 1882 году, а первое подробное описание рецепта датируется 1894 годом.

Кроме того, документ детально регламентирует и сам процесс приготовления. Картофель варят в мундире, потом чистят. Затем у огурцов снимают кожицу, из оливок убирают косточки. Рябчиков и овощи режут небольшими ломтиками, а потом можно все либо перемешать, либо выложить слоями, после чего необходимо заправить соусом. Раковые шейки, ланспик, трюфели и латук понадобятся в качестве украшений, добавили в Росстандарте.

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