Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Нейросети уже создают полнометражные фильмы, но отношение к ним в остается неоднозначным.

На премьере фильма «Дедмобиль» российские актеры по-разному оценили перспективы искусственного интеллекта в киноиндустрии — от полного отрицания до осторожного принятия. Своими мыслями они поделились с корреспондентом 5-tv.ru.

Неживое кино

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев в этом вопросе категоричен. Он уверен, что искусственный интеллект и творчество несовместимы, поскольку нейросети «усредняют» и делают все «топорно».

«Я посмотрел уже две полнометражные картины, созданные искусственным интеллектом. Это не настоящее, неживое кино. Это больше похоже на клип, где неопытный режиссер монтирует немонтируемые кадры», — подчеркнул он.

Артист назвал нынешние опасения из-за возможного вытеснения традиционного кино преждевременными. Дюжев добавил, что похожие страхи были и при появлении кинематографа и телевидения, однако они не оправдались.

Люди — боги ИИ

Актер Сергей Бурунов относится к искусственному интеллекту как к инструменту, который, несмотря на свои возможности, не сможет заменить человека.

«С точки зрения технологического чуда искусственный интеллект — это все нам в помощь. Но у него есть алгоритмы: ему нужны вводные, ему нужны данные. Данные может предоставить только человек. Мы — его боги, мы его душа», — пояснил он.

Искусственный интеллект — наше будущее

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко не видит ничего плохого в применении ИИ в кино. Он признался, что не только не боится новых технологий, но и сам их использует — например, в фильме «1962» о Карибском кризисе, премьера которого намечена на марта следующего года. Картина полностью сделана с помощью искусственного интеллекта.

Куценко считает, что современные технологии — часть человеческого будущего, и от них не уйти. При этом артист добавил, что с развитием ИИ игровое кино и актеры никуда не денутся, а живых деятелей будут ценить и беречь еще больше.