Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

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Любой неестественный процесс в природе нарушает баланс. То же происходит и с диким зверем.

Звуки работы ПВО, сирен и пролетов беспилотников влияют на поведение волков. Об этом журналистам ТАСС рассказал министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов. Он подчеркнул, что любой неестественный процесс в природе вызывает у волка отторжение — как минимум уход от источника возможной опасности.

«Если он слышит какие-то нестандартные звуки техники, он не пойдет в ту сторону. Поэтому любое искажение привычной среды громкими шумами будет однозначно сдвигать его с маршрута», — пояснил министр.

По словам Сомова, пока устойчивого снижения численности волка в регионе пока не наблюдается, но дикие звери становятся более скрытными, держатся дальше от населенных пунктов и перераспределяются вглубь лесов. Ареал животных не расширился, а сместился — они концентрируются в труднодоступных угодьях северных округов, хотя прежде выходили за их пределы.

Причина заключается в слухе волков — он примерно в 16 раз острее человеческого. На открытой местности звери различают звуки за расстоянии семи-восьми километров. При этом за ночь они способны пройти до 60 километров, а охотничья территория стаи достигает десяти тысяч гектаров и больше.

Волк — один из символов Тамбовской области. Бренд «Тамбовский волк» зарегистрирован как товарный знак для местной продукции.

В одних регионах животные прячутся в лесах, в других — выходят к людям. Под Петербургом хищники осмелели настолько, что ловят добычу прямо в подъездах домов. Пока нападают только на собак, но жители боятся выходить из дома и отпускать детей в школы. Волков заметили в Карелии, Республике Коми, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Архангельской областях.

Эксперты полагают, что звери голодают, кроме того, они привыкли к человеку. Охота на них разрешена только в определенный сезон, да и отношение к охоте в обществе изменилось. С первыми холодами хищники могут потянуться в города.

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