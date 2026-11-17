Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Даже если цикл переедания и компенсации уже запущен, внешние проявления болезни могут проявиться нескоро.

По словам специалиста, при булимии эпизоды переедания чередуются с попытками компенсировать съеденное. Человек может вызывать рвоту, голодать, изнурять себя тренировками или принимать слабительные и мочегонные средства. При этом внешне его вес нередко остается в привычном диапазоне. О скрытых признаках булимии журналистам Life.ru рассказал врач-психиатр, нарколог высшей категории Сергей Литков.

«Расстройство часто скрывают из-за стыда. Человек может есть с семьей как обычно, а приступы происходят в одиночестве. После них он надолго уходит в ванную, покупает большие объемы еды без понятной причины, прячет упаковки, избегает совместных приемов пищи или строит день вокруг „исправления“ съеденного», — пояснил он.

Обращать внимание стоит прежде всего на изменения в поведении и самочувствии человека. Среди тревожных признаков — постоянное беспокойство о фигуре, слишком строгие правила питания, неспособность остановиться во время еды и чувство вины после нее. Также вероятны повышенная раздражительность, слабость, боли в животе, повреждения зубной эмали, воспаление горла, отеки и нарушения менструального цикла.

Врач подчеркнул, что ни один из перечисленных симптомов сам по себе не указывает на развитие булимии, но их сочетание требует консультации со специалистом. Особенно опасна частая рвота, пристрастие к ненужным медикаментам. Мочегонное и слабительное могут негативно влиять на водно-солевой баланс и работу сердца. Обморок, боль в груди, выраженная слабость, спутанность сознания, кровь в рвоте или нерегулярное сердцебиение требуют срочной медицинской помощи.

Важно и поведение близких: не нужно обсуждать внешность человека, стыдить его или сравнивать с другими, требовать возвращения к нормальному питанию. Разговор лучше начать не с претензии или критики, а со своих наблюдений. Если вы заметили, что человек часто уходит после еды, теряет сознание, тревожится, и при этом из холодильника пропадают продукты, так и скажите. Давление и контроль со стороны сделает пациента только более скрытным.

Лечение может включать помощь психиатра, психотерапевта и врача, который оценит физические последствия расстройства. Чем раньше человек обратится к специалистам, тем меньше риск развития осложнений.

«Нормальный вес не доказывает отсутствия болезни — при булимии внешняя стабильность может годами скрывать опасный цикл переедания и компенсации», — заключил Литков.

Проблема расстройств пищевого поведения (РПП) масштабнее, чем кажется. В Великобритании число людей с расстройствами пищевого поведения достигло 3,5 миллиона. Это в три раза больше, чем в 2017 году.

С такими состояниями сталкивается примерно каждый 15-й житель страны от 11 лет и старше. Число госпитализаций детей за десятилетие выросло более чем на 500%. Специалисты связывают это с дефицитом ранней психологической помощи, давлением соцсетей и учебной нагрузкой. При этом анорексия считается психическим расстройством с самым высоким риском смерти.

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